Hrvatska veleposlanica iz Tel Aviva za 24sata: 'Pomažemo Hrvatima i ne izlazimo iz stana'

Posljednjih nekoliko tjedana, pred vikend, police u samoposlugama bile su potpuno ispražnjene, govori za 24sata Vesela Mrđen Korać, hrvatska veleposlanica u Izraelu, o životu koji se u subotu ujutro, nakon što su Izrael i SAD napali Iran, a on uzvratio, potpuno promijenio.

- Svi koji imaju garaže spuštaju se na etažu koja je predviđena kao sklonište. U mojoj zgradi sklonište je na -3. Oni koji nemaju garažu ili drugo sklonište u zgradi moraju u javna skloništa - govori veleposlanica. Podsjeća kako je u subotu ujutro u zemlji proglašeno izvanredno stanje te su zabranjena javna okupljanja.

- Rade samo hitne službe, a stanovništvo je, sukladno uputama sigurnosnih službi, obvezno ostati u blizini skloništa kako bi, kad se oglasi uzbuna, za nekoliko minuta mogli stići na sigurno - kaže.

Vesela Mrđen Korać karijerna je diplomatkinja iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, gdje radi od 1993. godine. Od 1994. do 1998. bila je prva hrvatska otpravnica poslova u veleposlanstvu u Kanadi, potom u Zagrebu zamjenica načelnika Odjela za Sjevernu Ameriku te načelnica Odjela za susjedne zemlje. Od 2000. do 2003. bila je ministrica savjetnica u veleposlanstvu u Mađarskoj, zatim u veleposlanstvu RH za Belgiju i Luksemburg u Bruxellesu. Od 2005. do 2010. obnašala je dužnost veleposlanice u Kanadi, od 2011. do 2015. u Nizozemskoj, bila je i načelnica Sektora za europske države, a danas je veleposlanica u Izraelu.

Govoreći o funkcioniranju veleposlanstva u ratnim uvjetima, ističe kako ona i djelatnik za sigurnost Dragan Bartolović rade online, svatko iz svog stana, odnosno skloništa.

- Nismo izmješteni jer su napadi diljem Izraela. Što se tiče naših državljana, prijavilo nam se 20 hrvatskih državljana koji traže pomoć oko pronalaska mogućnosti izlaska iz Izraela. Za sada pomažemo pronaći mogućnost kopnenog izlaska onima koji to žele, dok dio želi pričekati otvaranje zračnog prometa - kaže veleposlanica. Opisala je i kako Tel Aviv trenutačno izgleda.

- Do sada nisam bila vani jer sam prethodno nekoliko puta doživjela uzbune na otvorenom i to nikako ne želite iskusiti. S mog prozora u centru Tel Aviva povremeno vidim susjede kako šeću pse ispred zgrade, a na cesti se može vidjeti samo hitna pomoć i ponekad neko civilno vozilo. Tel Aviv, kao i ostali dijelovi Izraela, prazan je i izgleda sablasno - kaže.

Naglašava i kako je Izrael već dulje vrijeme u ratnom okruženju, ali trenutak ove eskalacije nije bio poznat.

- Ovdje rat traje već gotovo dvije i pol godine. Uz Hamas, Hezbollah i hutiste, prošli smo i tri runde izraelsko-iranskog sukoba od travnja i listopada 2024. do 12-dnevnog rata u lipnju 2025. Očekivao se ovaj sukob nakon što je predsjednik Trump izrazio nezadovoljstvo pregovorima s Iranom, dok je velika američka vojna sila premještena u Izrael i po Zaljevu. Nije bio poznat trenutak u kojem će početi. U pravilu ste pripremljeni, dok istodobno priželjkujete da do toga ne dođe - govori.

Dodaje kako je u stalnom kontaktu sa šefovima i kolegama u Zagrebu i diljem svijeta.

- Također sam u kontaktu s veleposlanicom Djamić u Ukrajini, koja se sjajno nosi s iznimno teškom situacijom. Riječi solidarnosti kolega u ovakvim trenucima posebno su dragocjene - kaže. Opisala je i prve minute nakon što se oglasi uzbuna.

- Uglavnom sam fokusirana na posao: provjeravam jesu li moji djelatnici na sigurnom, gdje se nalaze hrvatski državljani i jesu li sigurni. Dostavljamo najvažnije informacije u Zagreb, objavljujemo informacije relevantne za hrvatske državljane, koordiniram se s ostalim veleposlanicima EU i izvan EU, sa službama države primateljice i ostalima - kaže.

Dodaje kako ih izraelske vlasti svakodnevno pozivaju na online brifinge o aktualnim temama.

- Uglavnom ističu kako će vojna operacija potrajati koliko god je potrebno te ponavljaju poznata stajališta kako je iranski režim – ali ne i narod – egzistencijalna prijetnja Izraelu zbog obogaćivanja uranija s ciljem postizanja nuklearnih oružanih sposobnosti, ubrzanog povećanja balističkog arsenala i mreže iranskih saveznika (proxija) kojom je Iran zaokružio Izrael - kaže hrvatska veleposlanica u Izraelu.

Zaključno ponavlja službeno stajalište Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

- Žao nam je što diplomatski napori i pregovori nisu uspjeli te doveli do ovakvog sukoba. Nužno je spriječiti daljnja krvoprolića, uz puno poštivanje međunarodnog prava i što skoriji povratak diplomaciji - zaključila je.