Izraelski diplomat: 'Iran Europu uvlači u rat na Bliskom istoku'

Izraelski veleposlanik u Njemačkoj Ron Prosor optužio je u ponedjeljak Iran da želi Europu uvući u rat na Bliskom istoku.

- Napad dronom na britansku vojnu bazu na Cipru pokazuje da Iran pokušava Europu uvući u borbe - rekao je izraelski veleposlanik u Berlinu Ron Prosor za njemačku novinsku agenciju Dpa.

On je rekao kako se nada da će „Europa zabilježiti ovaj napad“ i da će na to reagirati.

- Kako i u kojoj mjeri će Europa reagirati - to je odluka koju moraju donijeti europske države - rekao je Prosor.

On je ukazao na član 42 EU ugovora koji nalaže podršku svih članica u slučaju napada na jednu članicu.

- Cipar je dio Europe i stoga postoji odgovornost obraniti Cipar - rekao je Prosor.

On je kritizirao činjenicu da se Europa predugo oslanjala na pregovore s Iranom.

- Režim mula je 47 godina pregovarao s Europom, pričao priče iz ‚Tisuću i jedne noći’ I vukao Europu za nos. Na kraju iz toga nije ispalo ništa - zaključio je Prosor.

Iran je u noći s nedjelje na ponedjeljak, prema raspoloživim informacijama, dronom šahid napao britansku vojnu bazu Akrotiri na Cipru. Velika Britanija, prema navodima britanskog ministarstva vanjskih poslova, „defenzivno“ sudjeluje u ratu protiv Irana.