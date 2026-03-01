Obavijesti

ESKALACIJA SUKOBA

Hrvatska veleposlanica u Izraelu: 'Zračna luka zatvorena do srijede. Svi Hrvati su dobro'

Piše Luka Safundžić,
Hrvatska veleposlanica u Izraelu: 'Zračna luka zatvorena do srijede. Svi Hrvati su dobro'
Foto: ROEI KASTRO/REUTERS

Veleposlanica nam je potvrdila i kako su svi hrvatski državljani u Izraelu, prema njezinim informacijama, dobro.

Izrael je pod sustavnim napadima, rekla nam je hrvatska veleposlanica u Izraelu, Vesela Mrđen Korać. Dodajući kako je samo u Tel Avivu oko 40 oštećenih zgrada.  Inače, kako je ranije objavilo hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova u Izraelu je trenutačno dvadesetak hrvatskih turista ili vjernika, te tu živi oko 100 izraelsko-hrvatskih državljana.

- Zračna luka zatvorena je najmanje do srijede. Do egipatske granice treba voziti satima preko Izraela, što znači rizik izlaganja napadima, dok ste bez skloništa - govori nam veleposlanica. 

Dodaje i kako se jedan Hrvat iz Tel Aviva sa skupinom europskih kolega odlučio napustiti Izrael upravo s tom rutom. Veleposlanica nam je potvrdila i kako su svi hrvatski državljani, prema njezinim informacijama, dobro. 

Inače, izraelske hitne službe objavile su dana da je najmanje devet ljudi poginulo u iranskom raketnom napadu na grad Beit Shemeshu, Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o troje mrtvih, a Kuvajt o jednoj poginuloj osobi u iranskoj odmazdi.

