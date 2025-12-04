Hrvatska vojska nabavlja novo moćno oružje: Evo što sve stiže

Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj sjednici, koja je na dnevnom redu imala 22 točke, donijela niz ključnih odluka, a najviše pozornosti privukla je najava opsežne modernizacije i opremanja Hrvatske vojske. Uz to, premijer Andrej Plenković na početku sjednice osvrnuo se na napad na policajca u Splitu.

- Najprije da izrazimo žaljenje zbog ranjavanja policajca u Splitu, o čemu nas je izvijestio ministar Davor Božinović. Nadamo se da će se brzo oporaviti. Osuđujemo napad, a policija će utvrditi okolnosti slučaja - rekao je Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon uvodnih riječi, Vlada je prešla na ključne točke dnevnog reda, među kojima se ističe paket odluka o nabavi nove vojne opreme, čime se nastavlja jačanje obrambenih sposobnosti zemlje.

Stižu tenkovi, haubice, dronovi

Ministar obrane Ivan Anušić predstavio je prijedloge odluka o nabavi ključnih sustava za Hrvatsku vojsku. Do 2028. godine u Hrvatsku će stići tenkovi Leopard, francuske haubice, protudronski sustavi i vozila Tatra, a ukupna vrijednost plovidbi modernizacije procjenjuje se na gotovo dvije milijarde eura.

Prva odluka odnosi se na nabavu sustava za suprotstavljanje bespilotnim zrakoplovnim letjelicama, odnosno modernih protudronskih sustava.

Druga velika nabava odnosi se na sustav samohodnih haubica 155 mm CAESAR MK2 na kotačima. Ove haubice poznate su po svojoj mobilnosti, preciznosti i velikom dometu.

Kao treća i najskuplja stavka, odobrena je nabava glavnog borbenog tenka Leopard 2A8, uz simulatore i logističku potporu s produženim jamstvom. Leopard 2A8 smatra se jednim od najmodernijih tenkova na svijetu. Vlada je također dala prethodnu suglasnost za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna za nabavu teških terenskih kamiona TATRA T-815-7.

Anušić je ranije istaknuo da Hrvatska neće sama snositi najveći dio financijskog tereta, budući da se oko 1,7 milijardi eura osigurava iz europskih fondova.

Plenković: 'EU sredstva neće presušiti'

Osim o vojnoj opremi, premijer Plenković govorio je i o budućnosti europskih fondova, odbacujući kritike da će Hrvatska ostati bez tih sredstava.

- Europska sredstva neće presušiti te će u idućem EU-ovom proračunskom razdoblju za Hrvatsku biti i veća nego sada. Suprotno nekim nevjernim Tomama, europskih sredstava će biti, neće nigdje evaporizirati ni nestati - poručio je premijer. Dodao je kako od prosinca počinju ozbiljni razgovori na najvišoj razini Europskog vijeća te da se za Hrvatsku, prema trenutnim projekcijama, očekuje financijska omotnica od oko 19 milijardi €, što je značajno više nego u prethodnom razdoblju. Na sjednici je Vlada usvojila i nacrte konačnih prijedloga zakona o prostornom uređenju i gradnji, unatoč brojnim kritikama stručne javnosti, uključujući i HAZU, koji je u otvorenom pismu upozorio da Hrvatska "riskira dugoročan gubitak prostornog identiteta". Ministar Branko Bačić branio je zakone, tvrdeći da se radi o reformskom paketu. - On doprinosi očuvanju prostora koji je uz naše sugrađane najvredniji resurs RH - kazao je Bačić, ističući kako su zakoni pisani s mjerom kako bi se uravnotežili očuvanje prostora i gospodarski razvoj.