Hrvatska zabrinuta izraelskom akcijom u Dohi: 'Solidarni smo s Katarom, pratimo situaciju'

Hrvatska je duboko zabrinuta jučerašnjom izraelskom akcijom u Katru i podržava sve napore usmjerene na deeskalaciju u regiji, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u srijedu.

Izrael je u utorak izveo zračni napad na vodstvo Hamasa u Katru. Pritom je ubijeno šest članova te palestinske terorističke organizacije.

Uz brojne muslimanske države napad su osudili, među ostalim, čelnici Velike Britanije, Francuske, Turske, Njemačke, Španjolske i dužnosnici EU-a i UN-a, smatrajući ga kršenjem međunarodnog prava i katarskog teritorijalnog integriteta.

"Duboko smo zabrinuti zbog nedavne izraelske akcije u Kataru i pomno pratimo situaciju", objavio je MVEP u srijedu.

"Izražavamo solidarnost s Katarom i naglašavamo važnost regionalne stabilnosti. Hrvatska ostaje predana suradnji s partnerima i podržava sve napore usmjerene na deeskalaciju", dodaje ministarstvo u objavi na X-u.