Hrvatske šume: 'U Zagrebu još saniramo šume od nevremena. Poštujte oznake upozorenja!'

Hrvatske šume upozorile su građane na povećan oprez prilikom boravka u zagrebačkim park-šumama zbog posljedica nedavnog nevremena. Kako navode, oluja koja je krajem prošlog mjeseca pogodila Zagreb ostavila je ozbiljnu štetu, a na terenu su i dalje prisutna oštećena i potencijalno opasna stabla. Djelatnici svakodnevno rade na uklanjanju štete i sanaciji kako bi područja ponovno bila sigurna za posjetitelje.

Građane pozivaju da poštuju sve postavljene oznake upozorenja te da ne ulaze na staze označene vrpcom „Pozor sječina“, jer su ondje u tijeku radovi. Posebno rizičnima trenutno se smatraju park-šume Tuškanac, Jelenovac, Zelengaj, Grmoščica, Dotrščina i Maksimir, kao i druga područja pogođena nevremenom.