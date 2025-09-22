Obavijesti

News

Komentari 0
DODATNA ZARADA

Hrvatske šume uskoro kreću s otkupom žira, evo koliko će plaćati za kilogram...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatske šume uskoro kreću s otkupom žira, evo koliko će plaćati za kilogram...

Područje kvalitetnih hrastovih šuma kojima gospodare Hrvatske šume proteže se od Vinkovaca do Karlovca

Hrvatske šume (HŠ) izvijestile su u ponedjeljak da će od 1. listopada započeti s preuzimanjem žira hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka sakupljenog u registriranim šumskim sjemenskim objektima, pri čemu će sakupljačima za kilogram žira hrasta lužnjaka plaćati 2,50 eura, a hrasta kitnjaka 2,70 eura.

Područje kvalitetnih hrastovih šuma kojima gospodare Hrvatske šume proteže se od Vinkovaca do Karlovca. Žir će se sakupljati samo u registriranim šumskim sjemenskim objektima hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka, odnosno u onim šumama koje se koriste za proizvodnju kvalitetnog sjemenskog materijala duži niz godina, a čiji je odabir obavljen od strane stručnih osoba resornog ministarstva i Hrvatskog šumarskog instituta na prijedlog stručnjaka iz HŠ-a.

S točnom lokacijom mjesta preuzimanja sakupljenog žira sakupljač će biti upoznat u šumariji prilikom izdavanja dozvole. Svi zainteresirani pojedinci trebaju se obratiti šumariji kojoj gravitiraju kako bi dobili dozvolu za sakupljanje sjemenskog materijala, priopćeno je.

Pomno će se voditi računa o kvaliteti žira

U dozvoli za sakupljanje sjemenskog materijala bit će naveden broj šumskog sjemenskog objekta u kojem skupljač treba sakupljati žir, masa žira koju će sakupljač moći sakupiti te krajnji rok za predaju sakupljenog žira, dodaje se.

Uslugu sakupljanja žira Hrvatske šume plaćat će sakupljačima po cijeni od 2,50 eura po kilogramu za žir hrasta lužnjaka, te 2,70 eura po kilogramu za žir hrasta kitnjaka. 

Navedene cijene predstavljaju bruto iznos u kojem su sadržani svi porezi i doprinosi sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima, napominju iz HŠ-a.

Kvaliteta sakupljenog žira od suštinskog je značaja, pa će se shodno tome od sakupljača preuzimati samo zdrave jedinke bez vidljivih oštećenja ili znakova bolesti, ističu.

"Pri preuzimanju žira djelatnici Hrvatskih šuma pomno će voditi računa o kvaliteti žira jer samo kvalitetnim žirom možemo pripomoći prirodnoj obnovi šuma, proizvodnji sadnica te u konačnici u naslijeđe ostaviti kvalitetne šume hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka našim unucima, onakve kakve smo i mi naslijedili od naših djedova", poručili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'
STRAVA

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'

Ličko-senjska policija dojavu o naletu na životinju dobila je malo iza ponoći. Ondje su već došli vatrogasci HAC-a, no životinja je uginula
Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'
UBIO TRI ŽENE

Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'

Prije 26 godina Mato Oraškić na sudu je ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu. Sudnica u kojoj je bio masakr nikada više nije održala nijedno ročište

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025