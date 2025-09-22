Hrvatske šume uskoro kreću s otkupom žira, evo koliko će plaćati za kilogram...

Hrvatske šume (HŠ) izvijestile su u ponedjeljak da će od 1. listopada započeti s preuzimanjem žira hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka sakupljenog u registriranim šumskim sjemenskim objektima, pri čemu će sakupljačima za kilogram žira hrasta lužnjaka plaćati 2,50 eura, a hrasta kitnjaka 2,70 eura.

Područje kvalitetnih hrastovih šuma kojima gospodare Hrvatske šume proteže se od Vinkovaca do Karlovca. Žir će se sakupljati samo u registriranim šumskim sjemenskim objektima hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka, odnosno u onim šumama koje se koriste za proizvodnju kvalitetnog sjemenskog materijala duži niz godina, a čiji je odabir obavljen od strane stručnih osoba resornog ministarstva i Hrvatskog šumarskog instituta na prijedlog stručnjaka iz HŠ-a.

S točnom lokacijom mjesta preuzimanja sakupljenog žira sakupljač će biti upoznat u šumariji prilikom izdavanja dozvole. Svi zainteresirani pojedinci trebaju se obratiti šumariji kojoj gravitiraju kako bi dobili dozvolu za sakupljanje sjemenskog materijala, priopćeno je.

Pomno će se voditi računa o kvaliteti žira

U dozvoli za sakupljanje sjemenskog materijala bit će naveden broj šumskog sjemenskog objekta u kojem skupljač treba sakupljati žir, masa žira koju će sakupljač moći sakupiti te krajnji rok za predaju sakupljenog žira, dodaje se.

Uslugu sakupljanja žira Hrvatske šume plaćat će sakupljačima po cijeni od 2,50 eura po kilogramu za žir hrasta lužnjaka, te 2,70 eura po kilogramu za žir hrasta kitnjaka.

Navedene cijene predstavljaju bruto iznos u kojem su sadržani svi porezi i doprinosi sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima, napominju iz HŠ-a.

Kvaliteta sakupljenog žira od suštinskog je značaja, pa će se shodno tome od sakupljača preuzimati samo zdrave jedinke bez vidljivih oštećenja ili znakova bolesti, ističu.

"Pri preuzimanju žira djelatnici Hrvatskih šuma pomno će voditi računa o kvaliteti žira jer samo kvalitetnim žirom možemo pripomoći prirodnoj obnovi šuma, proizvodnji sadnica te u konačnici u naslijeđe ostaviti kvalitetne šume hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka našim unucima, onakve kakve smo i mi naslijedili od naših djedova", poručili su.