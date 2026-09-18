Hrvatske vode reagirale na najavu praćenja podzemnih voda kod Mundusa

Direktor Hrvatskih voda - VGO za Muru i Gornju Dravu Milan Rezo reagirao je u petak na priopćenje Grada Varaždina o aktiviranju piezometara na području bivšeg Mundusa, poručivši da treba razdvojiti političku odgovornost lokalne vlasti od zakonom propisanih stručnih nadležnosti.

Reakcija je uslijedila nakon što je varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj u četvrtak izvijestio da je Varkomu naloženo aktiviranje piezometara na području bivšeg Mundusa, prema vodocrpilištu Bartolovec, kako bi se dodatno pratilo stanje podzemnih voda.

Rezo u priopćenju ističe da Varkom, kao javni isporučitelj vodnih usluga, ima zakonske obveze provođenja operativnog monitoringa i monitoringa izvorišta kojim upravlja, ali monitoring vode na vodocrpilištu nije isto što i službeno utvrđivanje stanja podzemnog vodnog tijela.

„Ako se na području Mundusa aktiviraju piezometri zato da bi se utvrdilo postoji li utjecaj potencijalnog izvora onečišćenja na podzemne vode, tada se takva aktivnost ne smije političkim priopćenjem pretvoriti u službeni zaključak o stanju podzemnog vodnog tijela”, navodi Rezo.

Dodaje da su Hrvatske vode zatražile žurno dostavljanje podataka o praćenju stanja podzemnih voda nizvodno od područja bivšeg Mundusa, kao i podataka o stanju podzemnih voda na području Brezja i nizvodno od Brezja.

Ako se uzorci podzemne vode uzimaju izvan samog vodocrpilišta, mora biti jasno u kojem se svojstvu uzorkovanje provodi, po kojem programu i propisu, te kako će rezultati biti uključeni u sustav praćenja stanja podzemnih voda.

„Jedan uzorak nije monitoring ni stanje vodnog tijela, a političko priopćenje nije stručna interpretacija podataka. Zato je krajnje vrijeme da se politika povuče iz stručnog dijela ovog postupka”, poručuje Rezo.

Naglašava da Grad treba djelovati u okviru svojih zakonskih ovlasti, Varkom provoditi obveze javnog isporučitelja, Hrvatske vode svoje poslove upravljanja vodama i zaštite vodnih resursa, a Institut za vode provoditi i stručno obrađivati monitoring stanja voda.