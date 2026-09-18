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VARAŽDIN

Hrvatske vode reagirale na najavu praćenja podzemnih voda kod Mundusa

Piše HINA,
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Hrvatske vode reagirale na najavu praćenja podzemnih voda kod Mundusa
Globočec Ludbreški: Mjesto u Vrtnoj ulici gdje je mladić upao u potok | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Reakcija je uslijedila nakon što je varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj u četvrtak izvijestio da je Varkomu naloženo aktiviranje piezometara na području bivšeg Mundusa, prema vodocrpilištu Bartolovec

Direktor Hrvatskih voda - VGO za Muru i Gornju Dravu Milan Rezo reagirao je u petak na priopćenje Grada Varaždina o aktiviranju piezometara na području bivšeg Mundusa, poručivši da treba razdvojiti političku odgovornost lokalne vlasti od zakonom propisanih stručnih nadležnosti.

Reakcija je uslijedila nakon što je varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj u četvrtak izvijestio da je Varkomu naloženo aktiviranje piezometara na području bivšeg Mundusa, prema vodocrpilištu Bartolovec, kako bi se dodatno pratilo stanje podzemnih voda.

Rezo u priopćenju ističe da Varkom, kao javni isporučitelj vodnih usluga, ima zakonske obveze provođenja operativnog monitoringa i monitoringa izvorišta kojim upravlja, ali monitoring vode na vodocrpilištu nije isto što i službeno utvrđivanje stanja podzemnog vodnog tijela.

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„Ako se na području Mundusa aktiviraju piezometri zato da bi se utvrdilo postoji li utjecaj potencijalnog izvora onečišćenja na podzemne vode, tada se takva aktivnost ne smije političkim priopćenjem pretvoriti u službeni zaključak o stanju podzemnog vodnog tijela”, navodi Rezo.

Dodaje da su Hrvatske vode zatražile žurno dostavljanje podataka o praćenju stanja podzemnih voda nizvodno od područja bivšeg Mundusa, kao i podataka o stanju podzemnih voda na području Brezja i nizvodno od Brezja.

Ako se uzorci podzemne vode uzimaju izvan samog vodocrpilišta, mora biti jasno u kojem se svojstvu uzorkovanje provodi, po kojem programu i propisu, te kako će rezultati biti uključeni u sustav praćenja stanja podzemnih voda.

„Jedan uzorak nije monitoring ni stanje vodnog tijela, a političko priopćenje nije stručna interpretacija podataka. Zato je krajnje vrijeme da se politika povuče iz stručnog dijela ovog postupka”, poručuje Rezo.

Naglašava da Grad treba djelovati u okviru svojih zakonskih ovlasti, Varkom provoditi obveze javnog isporučitelja, Hrvatske vode svoje poslove upravljanja vodama i zaštite vodnih resursa, a Institut za vode provoditi i stručno obrađivati monitoring stanja voda.

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