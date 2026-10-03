Hrvatske vojne protupožarne pilote pohvalili NATO i EU

Medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman tijekom ovogodišnje protupožarne sezone uručio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić pripadnicima 855. protupožarne eskadrile, u subotu u Vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.

Foto: FILIP_KLEN

"Ovdje su piloti, tehničari, ljudi koji održavaju kanadere i koji čine posade kanadera i oni koji njima upravljaju u najtežim trenucima, a to je protupožarna sezona, posebno ovdje u Dalmaciji i na Jadranu". rekao je Anušić, dodavši da smo ove godine svjedočili katastrofalnim požarima s ljudskim žrtvama i velikom materijalnom štetom.

Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja, a među nagrađenima su piloti, tehničari i svi koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova.

Foto: FILIP_KLEN

Pripadnici Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva (HRZ) u protupožarnoj sezoni pružaju potporu Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i sustavu Civilne zaštite, sudjelujući u zaštiti života, imovine i prirodnih dobara od požara otvorenog prostora.

Hrvatski protupožarni zrakoplovci ove su godine pomagali i izvan Hrvatske, u Francuskoj i Bosni i Hercegovini.

"Naši piloti i naši kanaderi otišli su pomagati i drugim zemljama, našim prijateljskim zemljama i saveznicima, i tamo su se pokazali kao najbolji i najkvalitetniji", podsjetio je Anušić, istaknuvši da su dobivali izravne pohvale i priznanja od onih kojima su išli pomoći.

Foto: FILIP_KLEN

"Ponosni smo na njih i cijela Hrvatska je na njih ponosna", poručio je ministar.

Najavio je da Hrvatska očekuje još dva nova kanadera, koji bi trebali biti raspoloživi za dvije godine, a uskoro bi trebala početi i gradnja novog hangara u Zemuniku za smještaj protupožarnih zrakoplova.

Požarna opasnost u Dalmaciji i dalje vrlo visoka, vatrogasci dežuraju do kraja listopada

Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, pukovnik Milan Došen ovogodišnju protupožarnu sezonu ocijenio je vrlo zahtjevnom.

"Ove godine na požarima smo izbacili 45.000 tona vode. U usporedbi s prošlom godinom, to je gotovo dvostruko više. Specifično je i to što sezona nikako da završi. Prijašnjih godina bismo u rujnu uglavnom završavali sezonu, stigle bi kiše i opasnost bi se smanjila. Ove godine nema kiše pa ćemo dežurati do kraja listopada", rekao je Došen i upozorio da je požarna opasnost u Dalmaciji i dalje vrlo visoka.

Osvrnuo se i na angažman protupožarne eskadrile u inozemstvu.

"U Bosni i Hercegovini gasili smo četiri velika požara. Imali smo više od 90 sati naleta, dok je u Francuskoj bilo oko 50 sati naleta. U Bosni i Hercegovini njihovo zrakoplovstvo nije dovoljno razvijeno i nemaju dovoljno kapaciteta za gašenje požara, tako da im je naša pomoć bila stvarno potrebna", kazao je Došen.

Na svečanosti u Vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ bili su i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general-pukovnik Tihomir Kundid te zapovjednik Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, brigadni general Krešimir Ražov.