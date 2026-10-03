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ANUŠIĆ URUČIO MEDALJE

Hrvatske vojne protupožarne pilote pohvalili NATO i EU

Piše HINA,
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Hrvatske vojne protupožarne pilote pohvalili NATO i EU
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Foto: FILIP_KLEN
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Hrvatski protupožarni zrakoplovci ove su godine pomagali i izvan Hrvatske, u Francuskoj i Bosni i Hercegovini.

Medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman tijekom ovogodišnje protupožarne sezone uručio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić pripadnicima 855. protupožarne eskadrile, u subotu u Vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.

Foto: FILIP_KLEN

"Ovdje su piloti, tehničari, ljudi koji održavaju kanadere i koji čine posade kanadera i oni koji njima upravljaju u najtežim trenucima, a to je protupožarna sezona, posebno ovdje u Dalmaciji i na Jadranu". rekao je Anušić, dodavši da smo ove godine svjedočili katastrofalnim požarima s ljudskim žrtvama i velikom materijalnom štetom.

Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja, a među nagrađenima su piloti, tehničari i svi koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova.

Foto: FILIP_KLEN

Pripadnici Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva (HRZ) u protupožarnoj sezoni pružaju potporu Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i sustavu Civilne zaštite, sudjelujući u zaštiti života, imovine i prirodnih dobara od požara otvorenog prostora.

Hrvatski protupožarni zrakoplovci ove su godine pomagali i izvan Hrvatske, u Francuskoj i Bosni i Hercegovini.

"Naši piloti i naši kanaderi otišli su pomagati i drugim zemljama, našim prijateljskim zemljama i saveznicima, i tamo su se pokazali kao najbolji i najkvalitetniji", podsjetio je Anušić, istaknuvši da su dobivali izravne pohvale i priznanja od onih kojima su išli pomoći.

Foto: FILIP_KLEN

"Ponosni smo na njih i cijela Hrvatska je na njih ponosna", poručio je ministar.

Najavio je da Hrvatska očekuje još dva nova kanadera, koji bi trebali biti raspoloživi za dvije godine, a uskoro bi trebala početi i gradnja novog hangara u Zemuniku za smještaj protupožarnih zrakoplova.

Požarna opasnost u Dalmaciji i dalje vrlo visoka, vatrogasci dežuraju do kraja listopada

Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, pukovnik Milan Došen ovogodišnju protupožarnu sezonu ocijenio je vrlo zahtjevnom.

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"Ove godine na požarima smo izbacili 45.000 tona vode. U usporedbi s prošlom godinom, to je gotovo dvostruko više. Specifično je i to što sezona nikako da završi. Prijašnjih godina bismo u rujnu uglavnom završavali sezonu, stigle bi kiše i opasnost bi se smanjila. Ove godine nema kiše pa ćemo dežurati do kraja listopada", rekao je Došen i upozorio da je požarna opasnost u Dalmaciji i dalje vrlo visoka.

Osvrnuo se i na angažman protupožarne eskadrile u inozemstvu.

"U Bosni i Hercegovini gasili smo četiri velika požara. Imali smo više od 90 sati naleta, dok je u Francuskoj bilo oko 50 sati naleta. U Bosni i Hercegovini njihovo zrakoplovstvo nije dovoljno razvijeno i nemaju dovoljno kapaciteta za gašenje požara, tako da im je naša pomoć bila stvarno potrebna", kazao je Došen.

Na svečanosti u Vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ bili su i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general-pukovnik Tihomir Kundid te zapovjednik Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, brigadni general Krešimir Ražov.

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