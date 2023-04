Hrvatski astronom o bljesku iznad Kijeva: 'Mi smo to imali malo prije potresa u Zagrebu'

To se očito radilo o meteoritu, a on može biti promjera od 10 centimetara. Radi se o malim objektima, ali oni po noći imaju jači bljesak nego Mjesec i karakterizira ih zvuk, komentirao je astronom Ante Radonić misteriozni bljesak, koji je noćas obasjao nebo iznad glavnog grada Ukrajine Kijeva.

- Sigurno je njegova putanja snimljena radarima, ali se to jako brzo dogodi, u nekoliko sekundi pa je teško reagirati isti tren, ali je i to moguće. No radari inače hvataju područje koje je važno za avijaciju, a kod meteorita to su velike visine. Rijetko, na sreću, dođe do ljudskih žrtava - rekao je Radonić i naglasio da to padanje meteorita nije rijetka pojava.

- To vam je česta pojava, ima ih nekoliko u godinu dana. Nedavno je bila takva situacija u Francuskoj, a što se tiče Hrvatske vidjelo se iz Zagreba kad je letjelo jedno tijelo, to je bilo krajem veljače, malo prije onog potresa u Zagrebu. Ja sam čuo taj zvuk i pronađeni su komadići u Sloveniji. To se u Zagrebu dobro čulo i vidjelo i postoje snimke toga - dodao je hrvatski astronom.

'Nismo pucali na to'

Ukrajina je prvo objavila da je u pitanju NASA-in satelit, što je američka svemirska agencija demantirala. Ukrajinska agencija za istraživanje svemira objavila je da riječ o zvučnom efektu visoke energije te da je kozmičko tijelo ušlo u guste slojeve atmosfere.

- Ne možemo identificirati što je to točno bilo, ali naša je pretpostavka da je to bio meteor - rekao je Igor Korniyenko, zamjenik voditelja kontrolnog centra u Ukrajinskoj nacionalnoj svemirskoj agenciji.

Međutim dodao je da nema dovoljno podataka da se utvrdi točna priroda onoga što je moglo uzrokovati bljesak.

- Naši uređaji za promatranje pokazali su da se radi o snažnoj eksploziji. Snimili smo je i utvrdili gdje se dogodila - rekao je Korniyenko.

