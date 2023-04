Ukrajinci o misterioznom svjetlu nad Kijevom: 'Nismo pucali u to, ali sirene smo morali oglasiti'

U srijedu navečer 19. travnja oko 22:30 stanovnici Kijeva na nebu su vidjeli neobični bljesak. To je potaknulo žustre rasprave na internetu, uključujući i to što ga je točno uzrokovalo, jer još nema službene potvrde.

'Protuzračna obrana nije reagirala'

Ukrajinski astronomski savez identificirali su bljesak kao "visokoenergetski akustični događaj" i dodali su kako je vjerojatno povezan s ulazom svemirskog tijela u guste slojeve atmosfera.

'Neka stručnjaci objasne što je to bilo'

Glasnogovornik zračnih snaga Ukrajine Jurij Ignat ujutro 20. travnja izjavio je da tijekom bljeska na nebu 19. travnja protuzračna obrana nije djelovala.

On smatra da je riječ o meteoru.

- Zračne snage nisu djelovale u ovom smjeru - to je sigurno. Zračne snage su radile po "Šahedima" u istočnom smjeru kada je bio uočen ovaj fenomen. Što je to bilo? Ako ne znanstveno govoreći, kao što je već objavljeno o "visokoenergetskom akustičkom događaju", onda je to vjerojatno bio meteor - rekao je glasnogovornik zračnih snaga Ukrajine.

Nisu znali je li to novi napad Rusa

Dodao je i da zračne snage ne mogu komentirati takve stvari jer su za to potrebni stručnjaci i da je uzbuna oglašena jer i dalje traje rat. U prvi tren nije se znalo je li to novi napad Rusa pa su reagirale i zračne snage sa sirenama.

- Ovaj bljesak su vidjeli čak i u Bjelorusiji. Dakle, nije bilo dovoljno blizu da se pronađu krhotine. Mislim da će se time pozabaviti specijalne službe, ali možda je ovo tijelo u potpunosti izgorjelo u atmosferi. To će nam reći stručnjaci - dodao je.

