Obavijesti

News

Komentari 0
PODACI DZS-A

Hrvatski BDP ponovno raste, ali tempo sporiji od prošle godine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski BDP ponovno raste, ali tempo sporiji od prošle godine
Foto: PU osječko-baranjska

BDP je u prvom tromjesečju porastao 2,2 posto, ponajviše zahvaljujući osobnoj potrošnji i investicijama, dok su izvoz i gospodarska aktivnost usporili u odnosu na kraj prošle godine.

Zahvaljujući ponajviše rastu investicija te osobne potrošnje, hrvatsko gospodarstvo poraslo je u prvom tromjesečju ove godine već 21. kvartal zaredom, ali znatno sporije nego u prethodnom kvartalu. Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je četvrtak prvu procjenu, prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u prvom tromjesečju ove godine realno porastao za 2,2 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. To je već 21. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prethodnom tromjesečju, kada je rast iznosio 3,9 posto.

ZBOG RATA U IRANU Nove prognoze Europe: Usporit će rast BDP-a u Hrvatskoj, a u 2026. ostaje visoka inflacija
Nove prognoze Europe: Usporit će rast BDP-a u Hrvatskoj, a u 2026. ostaje visoka inflacija

Rast potrošnje i investicija

Prema podacima DZS-a, potrošnja kućanstava, što je najveća sastavnica BDP-a, porasla je u prvom kvartalu za 2,6 posto na godišnjoj razini, isto kao u prethodnom tromjesečju.

Bruto investicije u fiksni kapital porasle su, pak, za 2,5 posto, znatno sporije u odnosu na 7 posto u prethodnom kvartalu.

Državna potrošnja porasla je za 0,7 posto, nakon što je u prethodnom tromjesečju ojačala 2,8 posto.

GOSPODARSTVO RASTE EIZ očekuje rast BDP-a od 3,4%
EIZ očekuje rast BDP-a od 3,4%

Izvoz roba i usluga pao je, pak, za 1,6 posto na godišnjoj razini, nakon rasta od 1,5 posto u prethodnom kvartalu.

Pritom je izvoz roba pao za 2,3 posto, dok je izvoz usluga porastao za 2,6 posto.

Uvoz roba i usluga smanjen je, pak, za 0,3 posto, dok je u prethodnom kvartalu porastao za 0,3 posto.

Loše vijesti iz Bruxellesa Europa upozorava na novi rast inflacije: Pogledajte gdje je Hrvatska na ljestvici pogođenih
Europa upozorava na novi rast inflacije: Pogledajte gdje je Hrvatska na ljestvici pogođenih

Pritom je uvoz roba pao za 1,1, dok je uvoz usluga porastao za 4,8 posto.

Prema sezonski prilagođenim podacima DZS-a, gospodarstvo je u prvom tromjesečju poraslo za 2,4 posto na godišnjoj razini, dok je na kvartalnoj stagniralo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku
KOD SUSJEDA TUČA...

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama
Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'
BORBA S INFLACIJOM

Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'

Malim iznajmljivačima će se godišnji paušal koji plaćaju po krevetu povećati za 100 posto
Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'
SUMANUTI NAPAD

Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'

Muškarac je osmogodišnjaku izvrtao ruku, povlačio ga i vikao da mu je ukrao mobitel. Majka je onkološki bolesnik, kaže da joj je pomogla samo jedna žena. Na kraju se ispostavilo da dijete uopće nije uzelo mobitel

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026