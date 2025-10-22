Obavijesti

PISMO ZAHVALE

Hrvatski biskupi pozvali papu Lava XIV. da posjeti Hrvatsku

Hrvatski biskupi pozvali papu Lava XIV. da posjeti Hrvatsku
Mi smo brojem malen narod, ali narod koji ima Majku Crkvu, koji u Petrovoj Stolici nalazi siguran oslonac i smjerokaz, i koji u Vama, Sveti Oče, prepoznaje pastira i oca, navode biskupi

Biskupi Hrvatske biskupske konferencije (HBK) uputili su u srijedu s plenarnog zasjedanja pismo zahvale papi Lavu XIV. za susret prigodom nacionalnog hodočašća u Rim, koje se održalo od 5. do 12. listopada, te su ga pozvali da posjeti Hrvatsku.

Biskupi su, u ime prezbitera, đakona, redovnika i redovnica te svih vjernika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i hrvatskoga iseljeništva, zahvalili papi "za očinsku blizinu i milost susreta koju ste nam podarili na Trgu svetog Petra, prigodom našega nacionalnog hodočašća u Rim u Svetoj, Jubilejskoj godini.” 

- Ova sveta godina, u kojoj se slavljenički spominjemo i 1100. obljetnice Hrvatskoga kraljevstva te Splitskih crkvenih sabora, za nas je poseban trenutak plodonosnoga spomena na stoljetnu vjernost hrvatskoga naroda Petrovoj Stolici, vjernost koja je, po istaknutim vladarima i pastirima Crkve, trajno čuvala veze s Apostolskom Stolicom, oblikujući naš kršćanski identitet i nacionalno biće - naglasili su.

Mi smo, naglasili su, brojem malen narod, ali narod koji ima Majku Crkvu, koji u Petrovoj Stolici nalazi siguran oslonac i smjerokaz, i koji u Vama, Sveti Oče, prepoznaje pastira i oca.

Po riječima članova HBK, papina očinska prisutnost među hrvatskim hodočasnicima na Trgu svetoga Petra u Vatikanu bila je dubok znak duhovne blizine i ljubavi koja povezuje hrvatski narod s Petrovim nasljednikom, a govor prožet evanđeoskom blagošću i očinskom mudrošću dirnuo je srca vjernika te postao izvorom utjehe, ohrabrenja i duhovne sigurnosti u vremenu izvanjskih nesigurnosti.

- Sveti Oče, duboko zahvalni za Vašu blizinu i ljubav, u duhu vjernosti koja hrvatski narod već gotovo četrnaest stoljeća povezuje s nasljednicima svetoga Petra, ponizno i ispunjeni nadom, pozivamo Vas da nâs i sve vjernike, kao i ljude dobre volje obradujete svojim pohodom Hrvatskoj - poručili su, među ostalim, biskupi.

