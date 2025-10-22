Hrvatski biskupi pozvali papu Lava XIV. da posjeti Hrvatsku

Biskupi Hrvatske biskupske konferencije (HBK) uputili su u srijedu s plenarnog zasjedanja pismo zahvale papi Lavu XIV. za susret prigodom nacionalnog hodočašća u Rim, koje se održalo od 5. do 12. listopada, te su ga pozvali da posjeti Hrvatsku.

Biskupi su, u ime prezbitera, đakona, redovnika i redovnica te svih vjernika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i hrvatskoga iseljeništva, zahvalili papi "za očinsku blizinu i milost susreta koju ste nam podarili na Trgu svetog Petra, prigodom našega nacionalnog hodočašća u Rim u Svetoj, Jubilejskoj godini.”

- Ova sveta godina, u kojoj se slavljenički spominjemo i 1100. obljetnice Hrvatskoga kraljevstva te Splitskih crkvenih sabora, za nas je poseban trenutak plodonosnoga spomena na stoljetnu vjernost hrvatskoga naroda Petrovoj Stolici, vjernost koja je, po istaknutim vladarima i pastirima Crkve, trajno čuvala veze s Apostolskom Stolicom, oblikujući naš kršćanski identitet i nacionalno biće - naglasili su.

Mi smo, naglasili su, brojem malen narod, ali narod koji ima Majku Crkvu, koji u Petrovoj Stolici nalazi siguran oslonac i smjerokaz, i koji u Vama, Sveti Oče, prepoznaje pastira i oca.

Po riječima članova HBK, papina očinska prisutnost među hrvatskim hodočasnicima na Trgu svetoga Petra u Vatikanu bila je dubok znak duhovne blizine i ljubavi koja povezuje hrvatski narod s Petrovim nasljednikom, a govor prožet evanđeoskom blagošću i očinskom mudrošću dirnuo je srca vjernika te postao izvorom utjehe, ohrabrenja i duhovne sigurnosti u vremenu izvanjskih nesigurnosti.

- Sveti Oče, duboko zahvalni za Vašu blizinu i ljubav, u duhu vjernosti koja hrvatski narod već gotovo četrnaest stoljeća povezuje s nasljednicima svetoga Petra, ponizno i ispunjeni nadom, pozivamo Vas da nâs i sve vjernike, kao i ljude dobre volje obradujete svojim pohodom Hrvatskoj - poručili su, među ostalim, biskupi.