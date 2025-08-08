Obavijesti

SITUACIJA JE OZBILJNA

Hrvatski Canadair treći put u misiji gašenja požara u Albaniji

Piše HINA,
Hrvatski Canadair treći put u misiji gašenja požara u Albaniji
Hrvatski protupožarni avion Canadair CL-415 po treći je put upućen u pomoć Republici Albaniji, izvijestilo je u petak Ministrstvo obrane (MORH)

Zbog sve ozbiljnije situacije s požarima u Albaniji, Republika Hrvatska je danas poslala protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 kako bi pomogla u gašenju vatrene stihije u Albaniji. Ovo je treći put u ovoj protupožarnoj sezoni da Hrvatska pruža pomoć Republici Albaniji u borbi protiv razarajućih požara, navodi se u priopćenju.  

Na temelju Odluke Vlade o prelasku granice Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju protupožarnog zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Republiku Albaniju.

Oko 9 sati iz vojarne “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku,  poletio je avion Canadair CL-415 s dvije posade iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila HRZ-a, kako bi pružio pomoć u gašenju požara na području Albanije.

