Hrvatski Canadair treći put u misiji gašenja požara u Albaniji

Zbog sve ozbiljnije situacije s požarima u Albaniji, Republika Hrvatska je danas poslala protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 kako bi pomogla u gašenju vatrene stihije u Albaniji. Ovo je treći put u ovoj protupožarnoj sezoni da Hrvatska pruža pomoć Republici Albaniji u borbi protiv razarajućih požara, navodi se u priopćenju.

Na temelju Odluke Vlade o prelasku granice Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju protupožarnog zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Republiku Albaniju.

Oko 9 sati iz vojarne “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku, poletio je avion Canadair CL-415 s dvije posade iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila HRZ-a, kako bi pružio pomoć u gašenju požara na području Albanije.