Ministar BiH rekao da je HDZ-ovka 'ustaško kopile'. Reagirala je i EU, poziva na smirivanje

Helez je u srijedu hrvatsku eurozastupnicu Željanu Zovko i Maxa Primorca, višeg dužnosnika Zaklade Heritage bliske administraciji Donalda Trumpa, nazvao „ustaškim kopiladima“ a za Zovko dodatno rekao da je „poluretardirana“. Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto (HDZ BiH) ocijenila je kako se radi o uvredljivim i krajnje neprimjerenim izjavama koje štete BiH.

"Izjave koje vrijeđaju ili osobno diskreditiraju predstavnike institucija, bilo domaćih ili europskih, narušavaju povjerenje javnosti, štete međunarodnoj reputaciji Bosne i Hercegovine te potkopavaju vrijednosti demokratskog dijaloga", rekla je Krišto.

Tijekom sastanka s američkim vojnim izaslanikom, brigadirom Gregoryjem Holmesom, od Helezova istupa se ogradio njegov zamjenik Slaven Galić s obzirom da je Primorac američki državljanin. Po Galićevim riječima, Holmesu je rekao da te izjave ne predstavljaju stavove nijednog odgovornog političkog dužnosnika ni BiH kao zemlje.

Izaslanstvo Europske unije u BiH pozvalo je političare da prestanu sa zapaljivim izjavama.

"EU poziva sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od zapaljivih i uvredljivih izjava koje su neprihvatljive i nemaju mjesto u javnom diskursu, te da se pridržavaju profesionalnih standarda, u skladu s demokratskim principima"

Helezove izjave uslijedile su nakon što je Primorac u utorak na kongresnom Odboru za Europu u Washingtonu rekao da su Hrvati diskriminirani od bošnjačke muslimanske zajednice koja im nameće političke predstavnike i pozvao na osnivanje hrvatskog entiteta kako bi se s to prekinulo.