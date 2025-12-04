Obavijesti

News

Komentari 1
SKANDAL

Ministar BiH rekao da je HDZ-ovka 'ustaško kopile'. Reagirala je i EU, poziva na smirivanje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ministar BiH rekao da je HDZ-ovka 'ustaško kopile'. Reagirala je i EU, poziva na smirivanje
Sarajevo: U vojarni "Rajlovac" svečanim programom i pokaznom vježbom obilježen dan Oružanih snaga BiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Vodeći hrvatski dužnosnici u BiH osudili su u četvrtak uvredljive izjave ministra obrane Zukana Heleza (SDP BiH), a predstavnici EU-a pozvali političare da se od takvih izjava suzdrže

Helez je u srijedu hrvatsku eurozastupnicu Željanu Zovko i Maxa Primorca, višeg dužnosnika Zaklade Heritage bliske administraciji Donalda Trumpa, nazvao „ustaškim kopiladima“ a za Zovko dodatno rekao da je „poluretardirana“. Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto (HDZ BiH) ocijenila je kako se radi o uvredljivim i krajnje neprimjerenim izjavama koje štete BiH.

"Izjave koje vrijeđaju ili osobno diskreditiraju predstavnike institucija, bilo domaćih ili europskih, narušavaju povjerenje javnosti, štete međunarodnoj reputaciji Bosne i Hercegovine te potkopavaju vrijednosti demokratskog dijaloga", rekla je Krišto. 

Tijekom sastanka s američkim vojnim izaslanikom, brigadirom Gregoryjem Holmesom, od Helezova istupa se ogradio njegov zamjenik Slaven Galić s obzirom da je Primorac američki državljanin. Po Galićevim riječima, Holmesu je rekao da te izjave ne predstavljaju stavove nijednog odgovornog političkog dužnosnika ni BiH kao zemlje. 

SKANDALOZNI ZUKAN Tko je ministar BiH koji hrvatsku europarlamentarku zove ustaškom kopiladi?
Tko je ministar BiH koji hrvatsku europarlamentarku zove ustaškom kopiladi?

Izaslanstvo Europske unije u BiH pozvalo je političare da prestanu sa zapaljivim izjavama.

"EU poziva sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od zapaljivih i uvredljivih izjava koje su neprihvatljive i nemaju mjesto u javnom diskursu, te da se pridržavaju profesionalnih standarda, u skladu s demokratskim principima"

Helezove izjave uslijedile su nakon što je Primorac u utorak na kongresnom Odboru za Europu u Washingtonu rekao da su Hrvati diskriminirani od bošnjačke muslimanske zajednice koja im nameće političke predstavnike i pozvao na osnivanje hrvatskog entiteta kako bi se s to prekinulo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici
SENZACIJA NA NEBU

Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS slikali su i u Srednjoj školi Jelkovec, koja sudjeluje u međunarodnom projektu Comet Chasers

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025