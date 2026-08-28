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Hrvatski fenomen: Nemaju radnike, a imaju milijarde

Piše Anamarija Burazer,
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Hrvatski fenomen: Nemaju radnike, a imaju milijarde
Foto: Caro / Bastian
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Čak 1226 tvrtki s jednim ili nijednim zaposlenim lani je ostvarilo 4,2 milijarde eura prihoda. Među njima su energetika, nekretnine, trgovina... Express istražuje tko su kompanije iza tog nevjerojatnog novca?

U Hrvatskoj milijunske prihode ostvaruje čak 1226 tvrtki s jednim ili nijednim zaposlenim. Prema podacima Fine, 590 tvrtki koje imaju jednog zaposlenog uprihodile su 2025. zajedno 1,79 milijardi eura, a 636 tvrtki bez zaposlenika oko 2,42 milijarde eura. Paralelno s njima, ovdje prosječan Hrvat rinta godinu dana za prosječnih 18.000 eura. U zemlji u kojoj od 1,6 milijuna radno sposobnih i zaposlenih (barem tako kažu podaci Državnog zavoda za statistiku) pola milijuna radi u javnom sektoru, u kojemu je prosječna plaća od 1600 do 1800 eura, a ostalih 1,1 milijun radi prosječno za plaću od 1100 do 1300 eura. No ovih 1226 tvrtki ima prihode čiji je ukupan iznos jednak iznosu od 13 posto državnog proračuna.

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