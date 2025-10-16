Obavijesti

Hrvatski hladnokrvnjak dobio vlastitu zlatnu kovanicu

Hrvatski hladnokrvnjak dobio vlastitu zlatnu kovanicu
Foto: HNB

Hrvatski hladnokrvnjak prepoznatljiv je po robustnoj građi, snažnim nogama i mišićavom tijelu, prilagođenom za poljoprivredni i šumarski rad

Hrvatska narodna banka, u suradnji s Hrvatskom kovnicom novca, izdaje novo numizmatičko izdanje posvećeno najbrojnijoj autohtonoj pasmini konja u Hrvatskoj – Hrvatskom hladnokrvnjaku. Numizmatičko izdanje, dio serije „Autohtona Hrvatska“, bit će dostupno za kupnju 23. listopada 2025. od 9 sati.

Kovanice predstavljaju izvornu hrvatsku pasminu konja, uzgojenu stoljećima, posebice u okolici Siska i nizinskim krajevima, nastalu križanjem domaćih kobila s teškim radnim pasminama poput norikera, ardenskog konja i percherona. Hrvatski hladnokrvnjak prepoznatljiv je po robustnoj građi, snažnim nogama i mišićavom tijelu, prilagođenom za poljoprivredni i šumarski rad. Pasmina je upisana u Popis izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja, čime se potiče njezin uzgoj i očuvanje.

Foto: HNB

Numizmatičko izdanje sastoji se od četiri varijante:

- Zlatnik od 1 unce, obojani, nominalne vrijednosti 100 € (limitirano na 100 komada)

- Zlatnik od 1/16 unce, nominalne vrijednosti 10 € (limitirano na 1.000 komada)

- Srebrnjak od 1 unce, nominalne vrijednosti 4 € (limitirano na 1.500 komada)

- Srebrnjak od 5 unci, obojani, nominalne vrijednosti 8 € (limitirano na 300 komada)

Kovanice su izrađene u tehnici kovanja visokog sjaja, a zlatna kovanica od 100 € i srebrna kovanica od 8 € bit će obojane, što dodatno ističe detalje i karakter pasmine. Autor idejnog rješenja je Nikola Vudrag, koji kroz dvije snažne slike – glavu koja nosi snagu i dostojanstvo te siluetu koja dočarava moć i karakter konja – vjerno prikazuje Hrvatskog hladnokrvnjaka.

Foto: HNB

Hrvatska narodna banka ovom serijom kovanica želi istaknuti kulturnu, prirodnu i gospodarsku baštinu Hrvatske te potaknuti očuvanje i promociju autohtone pasmine koja stoljećima igra važnu ulogu u hrvatskom društvu i gospodarstvu.

