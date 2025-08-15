Hrvatski hoteli su oštećeni za milijune? Tužbu protiv Bookinga sprema barem 10.000 hotela

Europski hotelijeri dugo su bili prisiljeni tolerirati nepoštene uvjete poslovanja i prekomjerne troškove. Vrijeme je da se ujedinimo i zatražimo odštetu, poručio je Alexandros Vassilikos, predsjednik krovne europske hotelijerske udruge HOTREC, najavljujući kolektivnu tužbu više od 10.000 europskih hotela protiv platforme Booking.

Hotelima je prekipjelo zbog cjenovnog pariteta. Drugim riječima, Booking im u ugovore stavlja klauzulu da hoteli na svojim internetskim stranicama, gdje je moguće direktno napraviti rezervaciju bez posrednika, ne smiju stavljati nižu cijenu od one koja je navedena na Bookingu na profilu tog hotela. Zato se već spomenutih 10.000 hotela sprema podnijeti kolektivnu tužbu nizozemskom sudu, uz podršku više od 30 nacionalnih hotelskih udruga. Koordinaciju vodi zaklada Hotel Claims Alliance, a cilj im je osigurati odštetu za razdoblje od 2004. do 2024. godine.

- Naša zajednička inicijativa šalje jasnu poruku da ugostiteljstvo u Europi neće tolerirati zlouporabe na digitalnom tržištu - dodao je Alexandros Vassilikos u svojoj izjavi Guardianu.

Europski sud pravde prošle je godine utvrdio da cjenovni paritet nije nužan za poslovanje Booking.coma i da potencijalno ograničava tržišnu konkurenciju, no nije ga proglasio nezakonitim. Situacija se promijenila uvođenjem Zakona o digitalnim tržištima, kojim je Europska unija velikim internetskim platformama zabranila ugovorne odredbe o cjenovnom paritetu. Sve to omogućilo je čvrsti pravni temelj europskim hotelijerima da krenu u sudsku bitku.

Rok za prijavu za kolektivnu tužbu je 29. kolovoza, no u ovom trenutku još se ne zna hoće li i koliko hrvatskih hotelijera sudjelovati u ovoj priči. Navodno mnogi ozbiljno razmatraju da se priključe kolektivnoj tužbi, počevši od velikih hotelskih lanaca pa sve do manjih obiteljskih hotela.

Također, Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) zasad službeno nije komentirala ova zbivanja, no među članovima kruži informacija da je dugogodišnja praksa platforme Booking oštetila hrvatske hotele za milijune eura.

Administracija platforme Booking reagirala je na sve prije nekoliko dana izjavom da su tvrdnje koje iznosi HOTREC netočne i da mogu dovesti do pogrešnog tumačenja. Dodali su i da su njihove klauzule bile usmjerene na poticanje konkurentnih cijena te da su legalne. Ističu da sud nije automatski proglasio klauzule zabranjenima, nego je samo stavio do znanja da njihovi efekti zahtijevaju pojedinačnu ocjenu.