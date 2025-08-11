Obavijesti

Najveći neprijatelj turizma je upravo država i njezina pohlepa

Piše Jasmina Sarić Čedić
Najveći neprijatelj turizma je upravo država i njezina pohlepa
Vinjete su, znamo svi, praktična stvar, ali na godišnjoj razini, kad bi se napravio izračun, njima bi se sigurno uprihodovalo manje nego naplatom cestarina.

Svake godine u ovo doba identične vijesti kao i prethodnih godina. Špica turističke sezone, udarni vikend, na cestama nepregledne kolone auta dok vani prže temperature opasne po zdravlje. Neki ljudi u tim kolonama zbog prijašnjih iskustava sliježu ramenima bez suviše komentara, a neki vidno ogorčeni i s logičnim pitanjem zašto Hrvatska kao turistička zemlja ne učini nešto, zašto nemamo vinjete. Doista, zašto? Vinjete su, znamo svi, praktična stvar, ali na godišnjoj razini, kad bi se napravio izračun, njima bi se sigurno uprihodovalo manje nego naplatom cestarina.

