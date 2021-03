Golemi brod tvrtke Evergreen koji se nasukao i prepriječio Sueski kanal stvorio je ogromne probleme u morskoj trgovini. Brod dug 400 metara i uz to pun tereta za sada neuspješno pokušavaju izvući tegljačima, i po svemu sudeći stotinjak brodova koji su "zapeli" u Sueskom kanalu morat će se vratiti i oploviti Afriku kako bi stigli na svoja odredišta. Nasukani brod mogao bi se izvlačiti tjednima, što će stvoriti ogromne štete u pomorskoj trgovini.

Šibenčanin Branko Skorić kapetan je duge plovidbe, a kroz Sueski kanal prošao je stotinjak puta. Skorić je uvjeren da je došlo do kvara na brodu:

- Nekoliko je mogućih kvarova koji su mogli uzrokovati da brod izgubi mogućnost manevriranja. Jedan je da je došlo do kvara na porivnom uređaju, odnosno motoru broda, odnosno da je došlo do kvara na kormilu ili do kvara na uređajima koji brodu daju električnu energiju.

- Takav brod sigurno ima i emergency uređaje koji bi se trebali upaliti ako je na brodu nestalo struje, ali je pitanje kako je taj način prebacivanja na rezervno napajanje izveden i koliko je potrebno vremena da se to izvede. Ne vjerujem da su krivi vjetrovi, iako je normalno da vlasnik tvrdi da je uzrok viša sila - rekao nam je Skorić, koji prati i pokušaje izvlačenja broda tegljačima:

- Ključno je postići uzgon, a taj brod je po mojoj procjeni i bez tereta težak oko 300 tisuća tona. On je uz to i pun tereta i teško će ga samo tegljači uspjeti izvući. Ili će ga se morati doslovno iskopati iz pijeska ili će ga se trebati rasteretiti, odnosno skidati teret s njega. Iako je pitanje koja bi to dizalica mogla izvesti, obzirom da i da brod nije nasukan uzduž obale nego poprijeko. U svakom slučaju bit će vrlo komplicirano.

Skorić je i sam plovio kroz Sueski kanal stotinjak puta i nikada nije imao problema pri prolasku:

- Postoji točno određeni protokol kako se prolazi kroz kanal. Sueski kanal je dug 195 kilometara, širok je uglavnom oko 250 metara i cijeli prolazak traje petnaestak sati.

Inače, Sueski kanal pušten je u promet 1869. godine. Gradio se desetak godina, a gradilo ga je oko milijun i pol ljudi, između kojih i oko 3000 Hrvata.

Blokirali plovidbu kroz kanal

U četvrtak je šef Sueskog kanala (SCA) koji je pod državnom upravom, admiral Osama Rabae, rekao je da će navigacijski promet biti privremeno obustavljen tijekom posljednjih pokušaja da se pomakne Ever Given.

"U nastojanju pokretanja broda osam divovskih tegljača je vuklo i guralo brod", rekao je Rabae u priopćenju. Nije rekao koliko će dugo trajati napori da se pokrene brod.

Trinaest brodova je u srijedu otplovilo iz Port Saida prema jugu.

"Od njih se očekivalo da nastave svoj tranzit kroz kanal prema predviđanjima vezanima uz vrijeme izvršavanja radova flotacije na zaustavljenom plovilu", rekla je SCA u priopćenju. "No, moralo je doći do primjene alternativnog scenarija prema kojemu bi ova plovila mogla spustiti sidro u području predviđenom za čekanje u Gorkim jezerima, sve dok se plovidba u cijelosti ne pokrene", dodano je, s referencom na slana jezera koja su dio kanalskog sustava.