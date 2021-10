Nakon gorkog iskustva s kreditima u švicarskim francima već i spomen rasta kamata ili bilo kakvih promjena vezanih za kredite građanima ulijeva silan strah.

Izjave guvernera Vujčića o rastu kamata na kredite i do 20 posto, prije negoli je na zahtjev premijera pojasnio detaljnije o čemu je riječ, dodatno su izazvale paniku u javnosti.

No stručnjaci ističu kako razloga za strah od rasta kamata na kredite nakon ulaska u eurozonu nema.

- Hrvatska bi se mogla naći u paradoksalnoj situaciji, odnosno nama bi kamatne stope na kredite mogle padati jer su i dalje mnogo veće u odnosu na druge zemlje, u kojima će one rasti. Dakle, da bi se te kamate izjednačile, Hrvatska će biti u povoljnoj situaciji. Naime, danas se u Sloveniji na stambene kredite kamate kreću ispod 1 posto - kaže nam ekonomski stručnjak Damir Novotny.

Ministar financija Marić kaže kako će razdoblje povijesno niskih kamatnih stopa neizbježno proći, ali da je vrlo teško pretpostaviti kad će se i kojim tempom to događati.

Novotny dodaje da su Hrvatskoj kamatne stope počele padati u proteklih pet godina, pa su se građani naviknuli.

- Ovo razdoblje povijesno niskih kamata vrlo vjerojatno je pri kraju i one će se vraćati na razdoblje prije pada. No Hrvatska tu može dobro proći - kaže Novotny.

Koliko su kamate na kredite iznosile, ističe, ovisi o europodručju, no prije krize na godišnjoj su se razini kretale od 3 do 3,5 posto. Od rasta kamata na kredite ne trebaju strahovati niti oni koji su, poučeni agonijom kredita u ‘švicarcima’, mahom uzimali kredite u kunama s fiksnim kamatnim stopama. To su bili i “najskuplji”, ali i sigurniji krediti.

