TRAGEDIJA U ALPAMA

Hrvatski planinari stradali u Sloveniji su iz Splita i okolice

Piše hina,
Hrvatski planinari stradali u Sloveniji su iz Splita i okolice
Foto: GRZ Slovenije

Ranije su Hini dežurni u Vodnikovom domu rekli da su im se planinari koji su u subotu došli u dom predstavili kao Splićani te da su jutros bili upozoreni na dolazak hladne fronte i pogoršanje vremenskih uvjeta

Hrvatski planinari stradali u nedjelju u lavini na planini Tosc, u slovenskim Julijskim Alpama, od kojih je jedan pronađen bez znakova života, i ostali koji su se u međuvremenu spustili do Pokljuke, iz Splita su i okolice, potvrdio je nedjelju za Hinu Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj.

"Radi se o hrvatskim planinarima iz Splita i okolnih mjesta, uključujući Solin, Kaštel Sućurac i Žrnovnicu", rekao je Repinc.

Ranije su Hini dežurni u Vodnikovom domu rekli da su im se planinari koji su u subotu došli u dom predstavili kao Splićani te da su jutros bili upozoreni na dolazak hladne fronte i pogoršanje vremenskih uvjeta.

Foto: GRZ Slovenije

Tosc se nalazi u samom srcu Julijskih Alpa između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha. S vrha se pruža pogled prema Triglavu i na većinu okolnih vrhova oko Bohinja te na dolinu Krma.

Prema riječima Boštjana Repinca iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Kranj, hrvatski planinari su subotu s Pokljuke došli na Vodnikov dom na 1817 metara nadmorske visine i potom da doma Planika (2408 m), te su se preko južne stijene Triglava popeli na najviši vrh slovenskih Julijskih Alpa visok 2864 metra.

"S vrha Triglava su se spustili natrag na Vodnikov dom, od kuda se troje od sedam planinara odlučilo danas preko grape popeti na Tosc", rekao je Repinc.

Tri hrvatska planinara stradala su u lavini podno vrha Tosca. Jedan planinar pronađen je mrtav, dok se dvojica vode kao nestali. Ostalo četvero planinara, koji su ostali u domu, sada su se već spustili na visoravan Pokljuku.

Sloveniju je u ranim jutarnjim satima zahvatila izrazito hladna fronta sa snježnim padalinama.

Na području gdje se lavina obrušila na hrvatske planinare ima preko pola metra snijega, a pripadnici slovenske gorske službe spašavanja (GRZS) morali su prtiti snijeg kako bi došli do mjesta nesreće.

U vrlo teškim uvjetima, u akciji spašavanja je sudjelovalo oko 60 pripadnika GRZS-a, s timovima iz Bohinja, Radovljice i Jesenica.

Zbog pogoršanja vremenskih uvjeta akcija spašavanja je morala biti prekinuta i nastavlja se u ponedjeljak rano ujutro.

