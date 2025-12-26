Hrvatsko ratno zrakoplovstvo od 1. siječnja preuzima kontrolu nad hrvatskim nebom...

Zadaću će obavljati eskadrila od 12 višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale, nakon što su hrvatski piloti uspješno završili cjelokupnu obuku za upravljanje jednim od najsuvremenijih borbenih aviona na svijetu, prenosi HRT.

Hrvatski Rafalei sudjelovat će u NATO-ovu sustavu nadzora i zaštite zračnog prostora, poznatom kao “air policing”, koji podrazumijeva neprekidni mirnodopski nadzor i zaštitu neba 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Kako je pojasnio brigadir Krešimir Ražov, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, borbeni avioni bit će u stalnoj pripravnosti te će u slučaju potrebe polijetati unutar 15 minuta radi identifikacije, upozorenja i ispraćaja potencijalnih prijetnji iz hrvatskog zračnog prostora.

Zadaću zaštite hrvatskog neba do sada su u sklopu NATO-a obavljale savezničke snage, prvenstveno talijanski Eurofighteri i mađarski Gripeni, dok je prelazak na Rafalee zahtijevao višegodišnju obuku pilota i cjelokupnog zrakoplovnog osoblja. Ražov ističe kako su piloti, tehničari, inženjeri i oružari u potpunosti spremni preuzeti dežurstva u operativnim timovima.

Uz borbene zrakoplove, sustav zaštite hrvatskog neba čine i napredni radarski sustavi te besposadni borbeni sustav Bayraktar TB2. Dodatno jačanje obrambenih sposobnosti osigurano je nedavno potpisanim ugovorom vrijednim 125 milijuna eura s domaćim tvrtkama za razvoj protudronske obrane. Prema riječima potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića, sustav će obuhvatiti dva stacionarna i dva mobilna rješenja namijenjena zaštiti ključne vojne infrastrukture, uključujući zračne luke u Zagrebu i Zadru.

Razvoj cjelovitog sustava povjeren je domaćoj industriji, a iz Končara ističu kako će integracija operativnog centra, presretača dronova i automatiziranih topova kalibra 30 milimetara predstavljati značajnu dodanu vrijednost hrvatskoj obrambenoj industriji. Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general-pukovnik Tihomir Kundid, poručio je kako ulaganje u inovacije i suvremenu tehnologiju izravno jača operativne i taktičke sposobnosti vojske.

Sve učestaliji upadi besposadnih letjelica u zračni prostor država članica NATO-a dodatno naglašavaju važnost snažne protuzračne obrane i očuvanja nacionalne sigurnosti, osobito u suvremenom sigurnosnom okruženju.