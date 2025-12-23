Svaka dvomjesečna rotacija obuhvaćat će oko 800 ročnika, a obuku će voditi približno 80 instruktora...
MORH od idućeg tjedna šalje pozive za vojni rok: Kaznit će sve one koji se ne odazovu!
Ministarstvo obrane RH idućeg tjedna započinje proces novačenja za novo uvedeno dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje, piše Večernji list. Prema neslužbenim informacijama iz MORH-a, u ponedjeljak će biti poslano između 1200 i 1300 poziva na obvezne zdravstvene preglede mladićima rođenima 2007. godine.
Zdravstveni pregledi planirani su za drugu polovicu siječnja, a prvi pozivi za samo osposobljavanje trebali bi stići tijekom veljače. Prva rotacija ročnika, njih oko 800, trebala bi započeti oko 1. ožujka u vojarnama u Požegi, Slunju i Kninu, iako je moguće manje pomicanje termina.
Svaka dvomjesečna rotacija obuhvaćat će oko 800 ročnika, a obuku će voditi približno 80 instruktora. Vojarna u Požegi može primiti oko 400 ročnika, dok će u Slunju i Kninu biti smješteno po oko 200.
Tijekom dvomjesečne obuke ročnike očekuje strogo strukturiran vojnički režim: buđenje u šest sati, postrojavanje uz himnu, intenzivna obuka tijekom dana, večernje slobodno vrijeme te gašenje svjetla u 22 sata. Obuka se provodi svaki dan osim nedjelje, koja je u pravilu jedini slobodan dan, a izlazak iz vojarne moguć je samo uz odobrenje zapovjednika.
Ročnici će učiti rukovanje osobnim naoružanjem, uključujući službenu pušku Hrvatske vojske VHS, osnove preciznog gađanja, komunikacije, pružanja prve pomoći, kao i osnovna znanja o suvremenim vojnim tehnologijama poput borbenih dronova. Dio obuke odvijat će se i noću, a svečana prisega planirana je oko 12 dana nakon dolaska u vojarnu.
Za vrijeme služenja temeljnog vojnog osposobljavanja svaki ročnik primit će naknadu od oko 1100 eura mjesečno. Nakon završetka obuke, ročnici ostaju u pričuvnom sastavu Oružanih snaga RH do 55. godine života, osim ako se odluče za profesionalnu vojnu karijeru.
Više od 200 mladića već se dobrovoljno prijavilo i obavilo zdravstvene preglede te će sudjelovati u prvoj rotaciji, dok će se ostatak popuniti obveznim pozivima. Zdravstveni pregled obvezan je za sve pozvane, a prigovor savjesti može se podnijeti tek nakon njegova obavljanja. O opravdanosti prigovora odlučuje povjerenstvo pri MUP-u, a oni kojima zahtjev bude odobren bit će upućeni na civilnu službu.
Moguća je i privremena odgoda služenja, primjerice zbog redovitog školovanja, pripravničkog staža ili pokretanja obrta, no to ne oslobađa obveze zdravstvenog pregleda. Mladići s dvojnim državljanstvom i prebivalištem u inozemstvu mogu vojnu obvezu regulirati u drugoj državi, dok oni s prebivalištem u Hrvatskoj podliježu pozivu kao i ostali.
Neodazivanje na pozive za zdravstveni pregled ili osposobljavanje kažnjava se prekršajnim kaznama, pri čemu plaćanje kazne ne oslobađa obveze služenja vojnog roka.
