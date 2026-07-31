Obavijesti

News

Komentari 0
PREUZELI SVE KORISNIKE

Hrvatski Telekom zaključio preuzimanje tvrtke PRO-PING

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski Telekom zaključio preuzimanje tvrtke PRO-PING
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

PRO-PING je osnovan 2010. godine i pruža širokopojasne usluge putem svoje optičke i bežične mreže, s naglaskom na ruralnim i manje urbanim područjima u Virovitičko-podravskoj, Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Hrvatski Telekom u petak je po primitku regulatornih odobrenja potpisao ugovor o prijenosu poslovnih udjela, čime je zaključio transakciju preuzimanja pružatelja širokopojasnih usluga PRO-PING-a.

PRO-PING je osnovan 2010. godine i pruža širokopojasne usluge putem svoje optičke i bežične mreže, s naglaskom na ruralnim i manje urbanim područjima u Virovitičko-podravskoj, Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Osječko-baranjskoj županiji.  

Sjedište mu je u Pitomači.

Na kraju 2025. godine imao je 17 tisuća korisnika i 17 zaposlenih. U 2025. godini ostvario je 3,5 milijuna eura prihoda.

HT je u travnju objavio kako je sklopio ugovor o kupoprodaji svih poslovnih udjela u PRO-PING-u, a za zaključenje transakcije bila su potrebna regulatorna odobrenja koja su dobivena.

Za korisnike PRO-PING-a zaključenjem transakcije ništa se ne mijenja te nastavljaju koristiti usluge po dosadašnjim uvjetima. O svim eventualnim budućim promjenama korisnici će biti pravovremeno obavješteni, izvijestio je HT.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb
TUGA U MAKSIMIRU

VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb

ZAGREB - Udruga Animalex reagirala je nakon uginuća lavice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objavivši snimku njezinih posljednjih trenutaka. U priopćenju navode kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi te ističu da su im se javili posjetitelji koji tvrde da je lavica već tijekom vikenda imala vidljive ozljede. Također su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je, prema njihovim tvrdnjama, osoblje pokušalo zaustaviti napad te su postavili pitanja o primjeni protokola i korištenju opreme za omamljivanje životinja.
Fenomen Željka Keruma! Kako je od bagerista u Iraku, šećera došao do milijuna, ali i dugova
USPON I PAD

Fenomen Željka Keruma! Kako je od bagerista u Iraku, šećera došao do milijuna, ali i dugova

Željko Kerum uhićen je u akciji Uskoka. Uz njegovu poduzetničku i političku karijeru veže se niz kontroverzi. Od prvih zarada, dugova do suludih izjava. 'Rupe? Što mislite kako je meni u Ferrariju'
VIDEO KAOS U CEUTI 24 ljudi poginulo, vojska stigla kako bi odbili navalu tisuća migranata
TISUĆE SE OKUPLJAJU U MAROKU

VIDEO KAOS U CEUTI 24 ljudi poginulo, vojska stigla kako bi odbili navalu tisuća migranata

Povremeno dolazi do sukoba sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026