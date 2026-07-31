Hrvatski Telekom zaključio preuzimanje tvrtke PRO-PING

Hrvatski Telekom u petak je po primitku regulatornih odobrenja potpisao ugovor o prijenosu poslovnih udjela, čime je zaključio transakciju preuzimanja pružatelja širokopojasnih usluga PRO-PING-a.

PRO-PING je osnovan 2010. godine i pruža širokopojasne usluge putem svoje optičke i bežične mreže, s naglaskom na ruralnim i manje urbanim područjima u Virovitičko-podravskoj, Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Sjedište mu je u Pitomači.

Na kraju 2025. godine imao je 17 tisuća korisnika i 17 zaposlenih. U 2025. godini ostvario je 3,5 milijuna eura prihoda.

HT je u travnju objavio kako je sklopio ugovor o kupoprodaji svih poslovnih udjela u PRO-PING-u, a za zaključenje transakcije bila su potrebna regulatorna odobrenja koja su dobivena.

Za korisnike PRO-PING-a zaključenjem transakcije ništa se ne mijenja te nastavljaju koristiti usluge po dosadašnjim uvjetima. O svim eventualnim budućim promjenama korisnici će biti pravovremeno obavješteni, izvijestio je HT.