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SUDJELOVALA 774 VATROGASCA

Hrvatski vatrogasci imali čak 143 intervencije u jednom danu

Piše HINA,
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Hrvatski vatrogasci imali čak 143 intervencije u jednom danu
Foto: snimio čitatelj 24sata
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Ukupna opožarena površina iznosila je 60,4 hektara, naveli su iz HVZ-a

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ)  izvijestili su u nedjelju da su u protekla 24 sata zabilježili 143 vatrogasne intervencije na kojima je kumulativno sudjelovalo 197 vatrogasnih organizacija s ukupno 774 vatrogasca, 259 vatrogasnih vozila i sedam protupožarnih zrakoplova.

Ukupna opožarena površina iznosila je 60,4 hektara, naveli su iz HVZ-a. U Istarskoj županiji vatrogasci su tijekom noći ostali sanirati dva požarišta, kod Barbana i Oprtlja. Najprije su u 19,30 sati lokalizirali požar otvorenog prostora na području naselja Orihi u općini Barban koji je planuo u subotu oko podne. Požarom su bile zahvaćene trava i nisko raslinje na ukupnoj opožarenoj površini od 15 hektara.

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Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 57 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila iz JVP-a Pula te DVD-a Pula, Općine Fažana, Svetvinčenat i Medulin. Kao pomoć zemaljskim snagama angažirana su tri protupožarna kanadera.

Istarski vatrogasci sinoć su lokalizirali i požar u naselju Markovići u općini Oprtalj gdje je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i šuma na ukupnoj opožarenoj površini od 30 hektara.

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Požar je gasilo 38 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila iz JVP-a Umag te DVD-a Oprtalj, Buje i Umag, uz pomoć dva kanadera.

I dalje pod nadzorom požar na odlagalištu otpada u naselju Prapatnica 

U Splitsko- dalmatinskoj županiji požar otvorenog prostora na području naselja Prapatnica (Prgomet), za koji je ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio dojavu 31. srpnja, i dalje je pod nadzorom vatrogasaca.

Radilo se o požaru na odlagalištu glomaznog otpada koji se proširio izvan deponija na travu i nisko raslinje na procijenjenoj površini od dva hektara. U subotu su na intervenciji sudjelovala 52 vatrogasca s 20 vatrogasnih vozila s operativnih područja Split, Kaštela, Solin, Sinj, Makarska i Trogir.

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Vatrogasci s područja Kaštela i Trogira u subotu popodne ugasili su požar koji je bio planuo na području naselja Labin. Požarom su bile zahvaćene trava i nisko raslinje na površini od 1,5 hektara. A u pomoć 28 vatrogasaca s 10 vatrogasnih vozila došao je i kanader.

Vatrogasci su sinoć ugasili i požar na području Novih Sela kod Omiša. Požarom su bile zahvaćene trava i nisko raslinje na ukupnoj opožarenoj površini od šest hektara. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 26 vatrogasaca s devet vatrogasnih vozila iz DVD-a Gata, Trilj, Zadvarje, Kučiće i Omiš. Kao pomoć zemaljskim snagama angažiran Air Tractor koji je preusmjeren sa zadaće protupožarnog izviđanja.

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U Zadarskoj županiji sinoć su vatrogasci ugasili požar otvorenog prostora na području naselja Drage (Pakoštane), za koji je ŽVOC Zadarske županije zaprimio dojavu u subotu. Radilo se o požaru trave i niskog raslinja na površini od šest hektara. Tijekom dana u pomoć zemaljskim snagama bio je angažiran Air Tractor, također  preusmjeren sa zadaće protupožarnog izviđanja.

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