Hrvatski veleposlanik potvrdio: U Venezueli nema ozlijeđenih Hrvata, civili su na sigurnome

Hrvatski veleposlanik za Venezuelu, Ranko Vilović, potvrdio je da za sada nema informacija o hrvatskim državljanima koji su stradali u najnovijim događajima u toj zemlji. Vilović, koji akreditaciju za Venezuelu obnaša iz Brazila, izjavio je za Hrvatski radio da prati situaciju te da je u redovitom kontaktu s predstavnicima hrvatske zajednice u Caracasu.

Prema njegovim riječima, hrvatska zajednica u Venezueli broji oko 5.000 ljudi, ali dosadašnji podaci pokazuju da nitko od njih nije nastradao. Napadi koji su odjeknuli oko 2 sata po lokalnom vremenu, uglavnom su, kako je naveo veleposlanik, usmjereni na vojne ciljeve - prvenstveno zračne baze i pomorske objekte - te nema potvrda o žrtvama među civilima.

Vilović je dodatno naglasio kako je u stalnoj komunikaciji s lokalnim udrugama i hrvatskom zajednicom te da nadležna predstavništva nastoje pružiti sve raspoložive informacije hrvatskim državljanima u Venezueli.