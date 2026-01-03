Obavijesti

NEMA ŽRTAVA

Hrvatski veleposlanik potvrdio: U Venezueli nema ozlijeđenih Hrvata, civili su na sigurnome

Hrvatski veleposlanik za Venezuelu, Ranko Vilović, potvrdio je da za sada nema informacija o hrvatskim državljanima koji su stradali u najnovijim događajima u toj zemlji

Hrvatski veleposlanik za Venezuelu, Ranko Vilović, potvrdio je da za sada nema informacija o hrvatskim državljanima koji su stradali u najnovijim događajima u toj zemlji. Vilović, koji akreditaciju za Venezuelu obnaša iz Brazila, izjavio je za Hrvatski radio da prati situaciju te da je u redovitom kontaktu s predstavnicima hrvatske zajednice u Caracasu. 

Prema njegovim riječima, hrvatska zajednica u Venezueli broji oko 5.000 ljudi, ali dosadašnji podaci pokazuju da nitko od njih nije nastradao. Napadi koji su odjeknuli oko 2 sata po lokalnom vremenu, uglavnom su, kako je naveo veleposlanik, usmjereni na vojne ciljeve - prvenstveno zračne baze i pomorske objekte - te nema potvrda o žrtvama među civilima. 

Vilović je dodatno naglasio kako je u stalnoj komunikaciji s lokalnim udrugama i hrvatskom zajednicom te da nadležna predstavništva nastoje pružiti sve raspoložive informacije hrvatskim državljanima u Venezueli.

