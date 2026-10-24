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PRIZNANJE ZA MORH

Hrvatski vojnik najbolji je pilot dronova na natjecanju u Ankari

Piše HINA,
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Hrvatski vojnik najbolji je pilot dronova na natjecanju u Ankari
Foto: OSRH
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Natjecanje Best International Military Drone Team Competition (BIMDTC), koje organizira Zapovjedništvo kopnene vojske turskih oružanih snaga, održava se do 26. listopada i na njemu sudjeluju natjecatelji iz zemalja Europe, Azije, Afrike i Južne Amerike.

Pripadnik Obavještajne pukovnije Hrvatske vojske osvojio je prvo mjesto u pojedinačnoj konkurenciji na međunarodnom natjecanju u upravljanju FPV dronovima u Ankari, a tim te pukovnije zauzeo je sedmo mjesto u konkurenciji timova, izvijestili su u subotu iz Ministarstva obrane.

Natjecanje Best International Military Drone Team Competition (BIMDTC), koje organizira Zapovjedništvo kopnene vojske turskih oružanih snaga, održava se do 26. listopada i na njemu sudjeluju natjecatelji iz zemalja Europe, Azije, Afrike i Južne Amerike.

FPV (first person view) dronovima upravlja se iz perspektive prvog lica, najčešće uz pomoć naočala koje pilotu prikazuju sliku s kamere na dronu.

Cilj natjecanja je jačanje međunarodne suradnje te razmjena znanja i iskustava, a naglasak je na utrci, tehničkoj provedbi i timskom radu.

Rezultat je, kako ističu u MORH-u, još jedna potvrda osposobljenosti pripadnika Hrvatske vojske za upravljanje FPV dronovima i korištenje modernih tehnologija.

Pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga nedavno su osvojili prvo mjesto u TACTICAL kategoriji na međunarodnom vojnom natjecanju pilota FPV dronova u Londonu.

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