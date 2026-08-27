Presretni smo što je to prepoznato i na međunarodnoj razini. Red Dot smo dobili za hrvatskog i američkog klijenta zbog čega smo posebno ponosni, izjavila je Anja Bauer, kreativna direktorica agencije Fabular.
Hrvatskoj agenciji Fabular dvije Red Dot nagrade za dizajn
Branding agencija Fabular dobitnik je međunarodne Red Dot nagrade za dizajn u kategoriji Brands & Communication Design. Nagrađeni su za Reneskins by Bagatin i Trust Rescue.
- Ovo je prvi put da je Fabular dobio dvije nagrade na Red Dot natjecanju. Našim projektima želimo biti drugačiji, ali na relevantan način, što na kraju stvara jake emocionalne asocijacije, a zatim i snažne brandove. Presretni smo što je to prepoznato i na međunarodnoj razini. Red Dot smo dobili za hrvatskog i američkog klijenta zbog čega smo posebno ponosni - izjavila je Anja Bauer, kreativna direktorica agencije Fabular.
Reneskins by Bagatin novo je ime i koncept estetskih centara. Reneskins je kovanica riječi renaissance (preporod), odnosno renewal (obnova) i skin (koža), a označava dubinski obnovljenu i preporođenu kožu što komunicira i slogan branda Renaissance For Your Skin. Nakon osvajanja srebrne nagrade na Transform Awards Europe u kategoriji Best Naming Strategy, ovo je još jedno globalno priznanje za Fabular i Reneskins.
Trust Rescue je centar za spašavanje i udomljavanje pasa u New Jerseyiju koji spaja napuštene psiće s pravim obiteljima. Slogan "Yes! You are their world!" komunicira upravo tu jedinstvenu vezu između ljudi i pasa. To je prikazano ilustracijama koje su inspirirane stvarnim, iskrenim trenucima između pasa i njihovih vlasnika.
Red Dot jedna je od najprestižnijih svjetskih nagrada koja se dodjeljuje za dizajn s gotovo 20 000 prijava svake godine. Ovogodišnji žiri bio je sastavljen od 30 članova, uključujući predstavnike dizajnerskih agencija, globalnih brandova i komunikacijskih stručnjaka, kao što su Saatchi & Saatchi, Grey New York, MetaDesign i Samsung Electronics.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+