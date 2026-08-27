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Hrvatskoj agenciji Fabular dvije Red Dot nagrade za dizajn

Piše 24sata,
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Hrvatskoj agenciji Fabular dvije Red Dot nagrade za dizajn
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Foto: Fabular
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Presretni smo što je to prepoznato i na međunarodnoj razini. Red Dot smo dobili za hrvatskog i američkog klijenta zbog čega smo posebno ponosni, izjavila je Anja Bauer, kreativna direktorica agencije Fabular.

Branding agencija Fabular dobitnik je međunarodne Red Dot nagrade za dizajn u kategoriji Brands & Communication Design. Nagrađeni su za Reneskins by Bagatin i Trust Rescue.

- Ovo je prvi put da je Fabular dobio dvije nagrade na Red Dot natjecanju. Našim projektima želimo biti drugačiji, ali na relevantan način, što na kraju stvara jake emocionalne asocijacije, a zatim i snažne brandove. Presretni smo što je to prepoznato i na međunarodnoj razini. Red Dot smo dobili za hrvatskog i američkog klijenta zbog čega smo posebno ponosni - izjavila je Anja Bauer, kreativna direktorica agencije Fabular.

Foto: Fabular
Foto: Fabular

Reneskins by Bagatin novo je ime i koncept estetskih centara. Reneskins je kovanica riječi renaissance (preporod), odnosno renewal (obnova) i skin (koža), a označava dubinski obnovljenu i preporođenu kožu što komunicira i slogan branda Renaissance For Your Skin. Nakon osvajanja srebrne nagrade na Transform Awards Europe u kategoriji Best Naming Strategy, ovo je još jedno globalno priznanje za Fabular i Reneskins.

Trust Rescue je centar za spašavanje i udomljavanje pasa u New Jerseyiju koji spaja napuštene psiće s pravim obiteljima. Slogan "Yes! You are their world!" komunicira upravo tu jedinstvenu vezu između ljudi i pasa. To je prikazano ilustracijama koje su inspirirane stvarnim, iskrenim trenucima između pasa i njihovih vlasnika. 

Red Dot jedna je od najprestižnijih svjetskih nagrada koja se dodjeljuje za dizajn s gotovo 20 000 prijava svake godine. Ovogodišnji žiri bio je sastavljen od 30 članova, uključujući predstavnike dizajnerskih agencija, globalnih brandova i komunikacijskih stručnjaka, kao što su Saatchi & Saatchi, Grey New York, MetaDesign i Samsung Electronics.
 

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