Hrvatskoj agenciji Fabular dvije Red Dot nagrade za dizajn

Branding agencija Fabular dobitnik je međunarodne Red Dot nagrade za dizajn u kategoriji Brands & Communication Design. Nagrađeni su za Reneskins by Bagatin i Trust Rescue.

- Ovo je prvi put da je Fabular dobio dvije nagrade na Red Dot natjecanju. Našim projektima želimo biti drugačiji, ali na relevantan način, što na kraju stvara jake emocionalne asocijacije, a zatim i snažne brandove. Presretni smo što je to prepoznato i na međunarodnoj razini. Red Dot smo dobili za hrvatskog i američkog klijenta zbog čega smo posebno ponosni - izjavila je Anja Bauer, kreativna direktorica agencije Fabular.

Foto: Fabular

Foto: Fabular

Reneskins by Bagatin novo je ime i koncept estetskih centara. Reneskins je kovanica riječi renaissance (preporod), odnosno renewal (obnova) i skin (koža), a označava dubinski obnovljenu i preporođenu kožu što komunicira i slogan branda Renaissance For Your Skin. Nakon osvajanja srebrne nagrade na Transform Awards Europe u kategoriji Best Naming Strategy, ovo je još jedno globalno priznanje za Fabular i Reneskins.

Trust Rescue je centar za spašavanje i udomljavanje pasa u New Jerseyiju koji spaja napuštene psiće s pravim obiteljima. Slogan "Yes! You are their world!" komunicira upravo tu jedinstvenu vezu između ljudi i pasa. To je prikazano ilustracijama koje su inspirirane stvarnim, iskrenim trenucima između pasa i njihovih vlasnika.

Red Dot jedna je od najprestižnijih svjetskih nagrada koja se dodjeljuje za dizajn s gotovo 20 000 prijava svake godine. Ovogodišnji žiri bio je sastavljen od 30 članova, uključujući predstavnike dizajnerskih agencija, globalnih brandova i komunikacijskih stručnjaka, kao što su Saatchi & Saatchi, Grey New York, MetaDesign i Samsung Electronics.

