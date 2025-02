Hrvatskoj prijeti ledena fronta: Pogledajte što dolazi sljedeći tjedan, bit će i minus 15 °C!

U utorak će biti umjereno i pretežno oblačno, uglavnom na Jadranu mjestimice sa slabom kišom. Vjetar većinom slab, na južnom Jadranu mjestimice umjereno jugo koje će prema kraju dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7, na Jadranu između 11 i 15 °C. U srijedu DHMZ najavljuje pretežno oblačno, mjestimice kiša, češća na Jadranu. U unutrašnjosti i oborina na granici kiše i snijega koja se u noći i ujutro ponegdje na istoku zemlje može smrzavati na hladnom tlu. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Temperatura zraka na kopnu uglavnom između -2 i 3 °C. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije najniža od 5 do 10, a najviša između 9 i 13 °C.

Snijega bi moglo biti i u petak, a za vikend i početkom idućeg tjedna očekuju se "debeli" minusi. Prema prognostičkim kartama koje je objavio amaterski meteo portal Istramet, sljedeći tjedan u Hrvatskoj bi temperature mogle biti i -15 stupnjeva.

Hrvatska danas

Hrvatska sutra

