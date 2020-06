Hrvatsku je do dna dovelo lijevo partijanje i desno orgijanje...

<p> "Lijevo partijanje i desno orgijanje" Hrvatsku je dovelo do ruba i dna, poručili su u srijedu nositelji izbornih lista koalicije Stranke s imenom i prezimenom, Pametno i Fokusa pozvavši građane da glasaju za kompetenciju i argumentirana rješenja, a protiv negativne selekcije.</p><p>- Prvo što se mora promijeniti je konfiguracija Sabora. Siguran sam da će ova ekipa saboru vratiti kompetentne, argumentirane rasprave i dijaloga te nuditi argumentirana rješenja - rekao je<strong> Boro Nogalo</strong> na konferenciji za medije ističući da je to želja i volja njihove koalicije. Dodao je kako je ovo prijelomni trenutak da se Hrvatskom saboru i državi vrati ugled uz pomoć kvalitetnih ljudi od riječi, ugleda, volje i želje da mijenjaju dosadašnje stanje.</p><p>Njihovi članovi su, kaže Nogalo, ljudi od ugleda dodavši kako je to ujedno jamstvo 'da će se neke stvari mijenjati jer se moraju mijenjati'.</p><h2>Nogalo: Situaciju može promijeniti jedino srednja opcija centra</h2><p>- Lijevo partijanje i desno orgijanje, Hrvatsku je dovelo do ruba i do dna, a takvu situaciju može promijeniti jedino srednja opcija centra, opcija razuma i ljudi od kompetencije - poručuje.</p><p>Obrazložio je da je njegov motiv ulaska u politiku bio i slučaj "Srebrnjak", u kojemu je sporna bila i njegova smjena. Nogalo je bio jedan od najuspješnijih ravnatelja neke zdravstvene ustanove u Hrvatskoj, a smijenjen je iz nerazjašnjenih razloga.</p><p>- Moj motiv je Srebrnjak, ali i tisuće Srebrnjaka u Hrvatskoj za koje se ne zna - kazao je.</p><p>- Borimo se za Hrvatsku, a stručni ljudi bit će osveta za ukradene godine koje su nepovratno otišle. Za sadašnjost i za budućnost bježmo od lijevog partijanja i desnog orgijanja - poručio je Nogalo i pozvao građane da izađu na izbore.</p><h2>Orešković: Negativna selekcija se financira novcem građana</h2><p><strong>Dalija Orešković</strong> je pozvala građane da razmisle kako se negativna selekcija održava na vlasti i čime se financira. </p><p>- U protekle četiri godine građani su honorirali HDZ sa 144 milijuna kuna, SDP s 91,5 milijuna kuna te Most s 30 milijuna kuna. Pozivam da prestanemo biti sponzori kukavičluka SDP-a i korupcije HDZ-a - istaknula je.</p><p>Poručila je i kako su 'politički idioti' jednu prosperitetnu državu doveli na prosjački štap, pozvala je građane da ih mijenjaju 'političkim idealistima' koji će državu učiniti ponosnom i pobjedničkom, kao što su nekada to činili njeni branitelji.</p><p>- Mi smo opcija koja predstavlja branitelje hrvatske budućnosti koja se opire onima koji zemlju žele ostaviti u prošlosti, kako bi je lakše pljačkali u sadašnjosti - poručila je.</p><p>Dodaje kako se građani konačno moraju zapitati zašto je jedan vrhunski liječnik morao ući u politiku te istaknula da ako građani odluče da za takvoga čovjeka nema mjesta u saboru "onda je bolje da se svi iselimo iz Hrvatske".</p><p>- To bi bio čisti dokaz da je negativna selekcija uništila sve što je moglo i moralo biti dobro i kvalitetno - naglasila je.</p><p>Kazavši da je Hrvatska druga najsiromašnija zemlja EU-a, Davor Huić je poručio da su zemlju zarobile stranačke elite te je premrežena klijentelističkom mrežom i korupcijom.</p><p>- Spori rast i korupcija su dva problema koji su uzrok lošega stanja, a odgovorne su političke elite koje vladaju 30 godina - rekao je.</p><p>Rješenja Huić vidi u centru 'koji ima karakterne ljude dokazane u borbi za javno dobro'. Podsjetio je da se i do sada borio za manje poreze i veću transparentnost. </p><p><strong>Dario Zurovec</strong> je iznio primjer Svete Nedelje, kojom upravlja bez prireza i koja je jedan od najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj, kazavši da takvom žele učiniti i Hrvatsku.</p><p>- Moje vrijednosti su vezane isključivo za razvoj. Ne zanima me što je bilo '45., nego 2045. godine i gdje će biti moja djeca i vaši unuci - zaključio je.</p>