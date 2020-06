Lučić: Iz Hrvatske nitko ne bježi; Raspudić: Opasan sam HDZ-u...

Izborne liste, potencijalne zvijezde ovih izbora, ali i ideološke teme te sam termin analizirali su večeras u Otvorenom HTV-a Ivo Lučić, Matija Posavec, Nino Raspudić, Ivica Puljak i Robert Pauletić

<p>Ivica Puljak izjavio je kako je u kontaktu s ljudima iz stranih, naprednih zemalja, u koje bježe mladi Hrvati većinom zbog politike HDZ-a. Lučić je na to rekao da se iz Hrvatske ne bježi.</p><p>- Ljudi imaju putovnice i mogu se vratiti kad god hoće. Bježalo se iz Jugoslavije.</p><p>- A bježe, bježe, ja sam ih susreo jako puno. Nažalost mojih studenata, mladi ljudi koji su pobjegli jer ste vi Hrvatsku sveli na najlošiju zemlju EU-a. Hrvatska je nekad bila perspektivna i prosperitetna zemlja, kad smo izašli iz Jugoslavije, kad smo se oslobodili. Bili smo ushićeni, željeli smo modernu Hrvatsku, a vi je niste takvu izgradili, rekao je Puljak.</p><p>- To je vaše uvjerenje. Možda je vama bilo doista dobro. U jednoj totalitarnoj državi, u jednom nedemokratskom režimu koji je masovno kršilo ljudska prava - smatra Lučić.</p><h2>Stipe Šuvar u 2020.</h2><p>Puljak je rekao da je on odrastao u siromašnoj obitelji iz Dalmatinske zagore. Lučić je na to rekao da je najveći problem s diktaturama ono što one ostave iza sebe. Nakon što je spomenuo govor Stipe Šuvara iz 80-tih, <strong>Raspudić </strong>je rekao da ne može vjerovati da se ovdje raspravlja o Šuvaru.</p><p>- Ja mislim da hrvatski birači od nas očekuju dijagnozu sadašnjeg stanja i što mi mislimo popraviti. Kako živjeti bolje. Zato se ne bi dao uvući u ovaj razgovor. Čak i ovaj prilog je bio manipulativan. Iz njega proizlazi da bih ja kao prvu točku svog programa navodim da bih zabranio silovanim ženama pobačaj. Ja to nisam izgovorio. Vrlo sam jasno zauzeo "pro life" stajalište. Zalažem se za život i nisam govorio i nikakvim zabranama. To je jedan vrlo složen društveni problem. Imamo različita stajališta. Trebamo razgovarati, educirati se, pojačavati svijest. Znači ja uopće nisam izgovorio nešto što mi mediji već tjednima lijepe. To je pokušaj eliminacije bilo koga koga smatraju novim, izvan postojećih shema, i opasnog, rekao je Raspudić.</p><h2>'Ja sam najopasniji HDZ-u'</h2><p>Na pitanje je l' se smatra opasnim i kome, Raspudić je rekao da misli da je najopasniji HDZ-u.</p><p>- Ja sam se radi HDZ-ove i Plenkovićeve politike i klike zadnjih 4 godine, koja je kulminirala nametanjem Korona izbora. U vrijeme dok vam je ograničena sloboda kretanja i stožer upitne pravne utemeljenosti, naši tamničari de facto, oni određuju je l' smijem zagrliti majku ili otići do Karlovca i Siska, ugurali su izbore na početak ljeta jer su procijenili da im to zbog popularnosti stožera odgovara, smatra. </p><h2>Istospolni brakovi i djeca</h2><p>Zamoljen da komentira svoj nedavni intervju koji je podigao buru u medijima, <strong>Ivo Lučić</strong>, rekao je da nije nikada dosad čuo da se ijedno dijete rodilo u istospolnom braku i da dijete treba imati prirodno okruženje, oca i majku. Također ribe ne možete naći u šumi, niti jelene u vodi. Nešto u tom smislu sam rekao i stojim iza toga.</p><p><strong>Puljak </strong>je rekao da djeci prvenstveno treba ljubav.</p><p>- Mi moramo sve osigurati da oni žive u ljubavi i da se odgajaju u takvoj atmosferi. Ljudi koji žive u istospolnim brakovima se vole. I to su potpuno normalni ljudi koji žive kao i svi mi ostali i nema nikakvog razloga da oni ne odgajaju djecu.</p><p>Upitao je Lučića je li ikada razgovarao ili pitao ljude koji su živjeli u domovima, koji su možda ondje proveli cijeli život, što misle, kako se osjećaju.</p><p>- Ti ljudi uvijek kažu da bi oni odabrali istospolnu obitelj tj. bilo koju obitelj koja će im pružiti ljubav. To je najvažnije za djecu- ljubav.</p><p>Lučić je upitao Puljaka s koliko je on djece iz istospolnih obitelji razgovarao.</p><p>- S puno. Ja sam živio u raznim zemljama svijeta. I svaka napredna zemlja na svijetu, u koje usput bježe mladi ljudi iz Hrvatske, zbog politike HDZ-a uglavnom. U svakoj modernoj zemlji svijeta je dopušteno tako nešto, i djeca i ljudi koji su tako odgajani, koji su živjeli u istospolnim brakovima su sretni ljudi - zaključio je Puljak.</p>