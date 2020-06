Politikom se bavimo da bismo mijenjali stvari u Hrvatskoj...

<p>Zadnjeg dana predaje kandidacijskih lista, u utorak, Državnom izbornom povjerenstvu za parlamentarne izbore 5. srpnja svoje je liste predalo tridesetak stranaka i neovisnih lista. Do ponoći kandidature su još najavile predati stranke Moja voljena Hrvatska, Socijalistička radnička partija Hrvatske i Stranka hrvatskog zajedništva.</p><p><strong>Josip Budimir</strong> iz Stranke s imenom i prezimenom u utorak je prilikom predaje izbornih lista Državnom izbornom povjerenstvu poručio da se ne bave politikom da bi sklapali koalicije nego da bi mijenjali stvari u Hrvatskoj i provodili reforme koje HDZ i SDP do sada nisu.</p><p>“Očekujemo jako dobar rezultat jer ovo je prvi puta u povijesti hrvatske demokracije da stranke političkog centra zajedno izlaze na izbore. Ovo je opcija za sve naše ljude koji su umorni od ideoloških ratova i koji žele ozbiljnu političku opciju koja će raditi na izgradnji pametnijeg društva i efikasnije ekonomije”, kazao je novinarima Budimir, čija stranka na izbore izlazi u koaliciji sa strankama Pametno i Fokus. </p><p>Upitan kojoj su se velikoj grupaciji spremni prikloniti, naglasio je da će se nakon izbora i HDZ i SDP osjećati jako loše jer će im sve ono što su loše napravili doći na naplatu na ovim parlamentarnim izborima.</p><p>“Ne bavimo se politikom da bismo sklapali koalicije nego da bismo mijenjali stvari u Hrvatskoj, a bojim se da te opcije nisu fokusirane na to nego na ostvarenje svojih stranačkih interesa koji su često u suprotnosti s nacionalnim interesima. Ako netko bude uspio to pomiriti, onda možemo surađivati, ali samo da bismo pomagali nekome da složi parlamentarnu većinu da bi održavao postojeće stanje, taj na nas ne može računati”, poručio je.</p><p>"Nama su jednako daleki i HDZ i SDP, ali ako budu htjeli surađivati, morat će se približiti stavovima koje mi zastupamo inače neće biti suradnje", rekao je. </p><p>"Svjesni smo da se iz opozicije stvari teško mogu mijenjati, ali suradnja je vezana za njihovu fleksibilnost u promjeni politika koje su do sada vodili jer s takvim politikama nećemo surađivati. Ako treba ići ćemo na izbore sve dok mi ne dobijemo potporu da možemo mijenjati stvari ili njih dovedu u situaciju da moraju pristati na istinske promjene i reforme koje su izbjegavali sve ove godine", najavio je. </p><p>Upitan za broj mandata koji očekuju, Budimir je kazao da će biti veći nego što se u javnosti očekuje i nego što su dosadašnje ankete pokazivale jer su ih odvojeno mjerili, a smatra da će zajedno ostvariti pozitivnu sinergiju tako da ćemo biti najugodnije iznenađenje ovih izbora.</p><p>Centristička koalicija na izbore izlazi u svih 11 izbornih jedinica.</p>