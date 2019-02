'Pozdrav 'Za dom spremni' nije prihvatljiv. Pogriješila sam...'

- Ovlasti predsjednice određene su Ustavom RH, a ovom ću se prigodom osvrnuti na svoj rad i rad svog Ureda. Prije svega to je vanjska politika usredotočena na što bolje pozicioniranje RH. Radila sam na partnerstvima, suradnji, prije svega s SAD-om, Rusijom, uključujući i Kinu. Želim tu izdvojiti i susrete s Trumpom, kineskim predsjednikom...Posebno je značajna Inicijativa Triju mora koja je uspjela i ima potencijala, a cilj Inicijative je je rast životnog standarda - istaknula je odmah na početku Grabar-Kitarović.

Naglasila je kako će se zalagati za potporu Hrvatima u BiH, pronalazak nestalih iz Domovinskog rata unatoč zastojima, za prava žena i za borbu protiv klimatskih promjena.

'Za svoju sigurnost smo odgovorni mi sami'

- Dobro je biti članicom NATO saveza, ali za svoju sigurnost smo odgovorni mi sami. Izdvajanja za obranu nisu trošak. Hrvatska se ne brani samo na svojim granicama, već se Hrvatska brani i na drugom kraju. Naša je dužnost da Hrvatsku zaštitimo - poručila je.Kolinda Grabar Kitarović.

- Tijekom cijelog mandata usmjeravam raspravu na rješavanje egzistencijalnih pitanja, kao što je demografija - kazala je te dodala kako je izmjestila svoj ured u sve županije kako bi se približila građanima. Osvrnula se i na važnost decentralizacije Hrvatske.

- Iz prve ruke saznala sam kakve su razvojne vizije, potencijali, ali i problemi - istaknula je te je ovom prilikom podržala županijski model regionalne uprave jer smatra da su županije pokretač razvoja.

'Dat'ćemo glas mladima'

Predsjednicu veseli podatak o većem broju rođenih i usporavanju iseljavanja.

- No potrebno je raditi i na besplatnim udžbenicima, poticajnim rodiljnim naknadama, rješavanju problema blokiranih građana. Mjere porezne politike dale su određene pozitivne rezultate, no treba naći dodatan prostor kako bi se privukle investicije - kazala je te posebno naglasila kako snažno zagovara reformu školstva.

- Dat' ćemo glas mladima diljem Hrvatske - kazala je Grabar-Kitarović.

U obraćanju javnosti kazala je i kako njezine aktivnosti u području gospodarstva idu prema snaženju izvoza.

- Imam pravo od Vlade tražiti odgovoran rad za opće dobro i svih naših državljana, imam pravo predlagati mjere - rekla je predsjednica.

Istaknula je i osnivanje radne skupine za brendiranje Hrvatske te najavila da će u travnju predstaviti mjere za brendiranje Hrvatske.

'Ova država je preskupo plaćena da bi je bilo tko koristio za vlastite interese'

Predsjednica čvrsto vjeruje da Hrvatska može bolje jer je svugdje osjetila snažno domoljublje utemeljeno na vjeru u Hrvatsku i njezine mogućnosti.

Na pitanje je li se njezina oštrica prema Vladi i premijeru otupila rekla je:

Proizlazim iz određene etike uvjerenja i slično, no neosporno sam predsjednica svih hrvatskih građana i tako sam se ponašala u četiri godine. U tim godinama promijenile su se tri Vlade i prema svima sam se ponašala jednako. Kada je trebalo upozorila sam ih, a i hvalila sam ih. Bila sam kandidatkinja HDZ-a, no zbog toga HDZ-ovim vladama nisam davala popuste i mislim da to ni oni nisu očekivali. No, kada bi kritizirala neke pojave u društvu, vi novinari ste govorili o sukobima s Vladom. Sukobi su neproduktivni. Kritika da bi bila kredibilna mora biti praćena prijedlozima, a moja kritika je bila praćena time. Kad je riječ o bilo kojoj Vladi RH. Želim da bude stabilna i odrađuje svoj posao i moramo surađivati. Ova država je preskupo plaćena da bi je bilo tko koristio za vlastite interese koji nisu interesi svih hrvatskih građana - kazala je predsjednica te dodala kako će o svojoj kandidaturi za sljedeći mandat izvijestili javnost kada za to bude vrijeme.

'Pogriješila sam kad sam rekla da je 'Za dom spremni' stari hrvatski pozdrav'

Zadovoljna je onim što je postigla. Ocjenu sebi nebi davala, rekla je da će nju dati hrvatski građani.

- Puno toga iz predizbornog programa je ostvareno. Postoje elementi gdje sam možda mogla bolje, no zahvalna sam svima koji su surađivali sa mnom jer to su naši zajednički interesi. Možda je jedan od propusta bio nedostatak komunikacije i veće objašnjavanje odluka i poteza - kazala je Grabar-Kitarović.

Novinari su joj spomenuli da je sama jednom rekla da je 'Za dom spremni' stari hrvatski pozdrav.

- Počinila sam pogrešku kad sam rekla da je 'Za dom spremni' stari hrvatski pozdrav. Učinila sam to jer su mi tada tako rekli neki savjetnici. On nije prihvatljiv - rekla je predsjednica.

'Nema uzvratnog posjeta Srbiji dok se ne riješi pitanje nestalih'

Kazala je da i neće biti uzvratnog posjeta Srbiji sve dok se ne dogodi pomak po pitanju nestalih u ratu

- Mislim da nije greška razgovarati ni sa kime, pa makar to u tom trenutku nije urodilo plodom - , rekla je Grabar Kitarović o posjetu Vučića u veljači prošle godine. Dodala je kako je nakon tog posjeta ipak učinjeno mnogo stvari koje su unaprijedile život hrvatske zajednice u Srbiji.

- Međutim, ono pitanje za koje sam rekla da mi je iznimno bitno - humanitarno, ljudski, kao predsjednici, ženi, majci i čovjeku - je pitanje nestalih osoba - istaknula je.

Otkrila je kako je uoči Vučićevog posjeta vjerovala da će se po tom pitanju učiniti više, no da rezultata nije bilo.

- Sve dok se ne dogodi pomak u rješavanju sudbine nestalih hrvatskih branitelja i civila, neće biti uzvratnog posjeta Srbiji - poručila je Grabar-Kitarović.

Komentirala je i riječi Vučića u petak da će Hrvate "prve provozati" u novim borbenim helikopterima Mi-35 koje će Rusija isporučiti Srbiji.

- Ne znam odakle to dolazi s obzirom na to da nitko od nas iz Hrvatske nikad nije izrazio nikakvu sumnju u potrebu i pravo Srbije da izgrađuje svoje obrambene sposobnosti - , zaključila je predsjednica na konferenciji za medije povodom četvrte godišnjice njezinog mandata i dodala kako će se Hrvatska i Srbija s mnogim suvremenim prijetnjama sigurnosti morati nositi zajedno.