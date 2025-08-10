Hrvatsku zahvatio snažan val vrućine: Temperature idu do 39 stupnjeva, evo gdje je najgore!

Hrvatsku je danas zahvatio snažan toplinski val, a meteorolozi najavljuju sunčano i pretežno vedro vrijeme u svim krajevima. Prema najnovijim prognozama, temperature zraka diljem zemlje penju se od 33 do čak 37°C, dok se u unutrašnjosti Dalmacije očekuju i ekstremne vrijednosti do 39°C.

Foto: DHMZ

U Zagrebu i okolici također prevladava sunčano i vrlo vruće, s najvišim dnevnim temperaturama između 35 i 37°C. U gorju će biti nešto svježije, ali i dalje toplo, s temperaturama oko 30°C. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, a poslijepodne povremeno i umjeren sjeveroistočni.

Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, koja će tijekom dana na sjevernom dijelu jačati, dok se poslijepodne očekuje okretanje na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. I na obali će temperature biti visoke, od 34 do 36°C, a more izuzetno toplo.

Navečer se na krajnjem sjeveru zemlje očekuje prolazno umjereno naoblačenje, no bez najave značajnijeg osvježenja ili padalina. Noći ostaju tople, što dodatno otežava rashlađivanje, posebno u urbanim sredinama.

Upaljen i crveni meteoalarm

Iz DHMZa savjetuju: Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama.



Zbog iznimno visokih temperatura, građanima se savjetuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, konzumacija dovoljno tekućine i korištenje zaštitnih sredstava od sunca. Pripazite na starije osobe, djecu i kronične bolesnike.

Većina zemlje je pod 'žutim' upozorenjem, dok je riječka regija pod crvenim.

Foto: DHMZ





Iako zasad nema najave većeg pogoršanja vremena, pratite nove prognoze jer se promjene mogu brzo dogoditi. Ostanite informirani i poduzmite potrebne mjere opreza tijekom ovog intenzivnog toplinskog vala.

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Sunčano i vruće, u Dalmaciji i vrlo vruće. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, mjestimice na udare i jak. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, a poslijepodne na srednjem i južnom dijelu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu između 22 i 28 °C. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, u Dalmaciji između 34 i 39 °C.

Foto: DHMZ



