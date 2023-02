'Hrvoj Šipek će u utorak doći na Antikorupcijsko vijeće, potvrdila je. Svašta će morati odgovoriti'

Most je pokrenuo inicijativu da glavna državna odvjetnica dođe u Sabor, skupili smo 30 potpisa, predat ćemo ih i oni sad imaju tjedan dana da ona dođe u Sabor. U utorak će već biti na sjednici Antikorupcijskog vijeća, potvrdila je svoj dolazak pa vjerujem da će idući tjedan biti i u samoj sabornici, poručio je predsjednik Mosta Božo Petrov.

A inicijativu da se Zlatu Hrvoj Šipek pozove u Sabor pokrenuli su nakon što je objavljena prepiska Gabrijele Žalac i Josipe Rimac oko softvera, čiju nabavku je 2017. bez javnog natječaja srušila Državna komisija za kontrolu javne nabave. Podsjetimo, Žalac se tada požalila Rimac, koja ju je tješila i ohrabrivala uz riječi da će "sutra sve riješiti s AP." Nakon tih poruka, koje su dio optužnice Europskog tužitelja protiv Žalac, objavljen je novi niz SMS-ova koje su najbliži suradnici Andreja Plenkovića, među kojima su glasnogovornik Vlade, ministri i zastupnici, slali tadašnjem direktoru Hrvatskih šuma, a koje prikazuju kako su visoki dužnosnici tamo zapošljavali svoje. HDZ-ovci odbacuju trgovinu utjecajem ističući kako su oni koji su slali imena i prezimena direktoru Krunoslavu Jakupčiću to činili samo kako bi se o njima informirali, a ne nalagali da ih se zaposli.

- Ova bruka treba stati jer će ljudima koji jednog dana budu živjeli u Hrvatskoj biti neugodno prisjećati se ovakve Vlade gdje, ne samo da po pritvorima završavaju ministri, nego izgleda da tamo sad ide i najuži kabinet samog predsjednika Vlade, dakle ljudi koje on osobno bira. Ljudi, iskreno, meni je neugodno, stid me kada ovo gledam, a mogu samo zamisliti kako će to jednog dana tumačiti moja djeca. Ovo je užas - poručuje Petrov koji se nada da će glavna državna odvjetnica moći objasniti kako to da već pola godine neke medijske kuće imaju sve ove poruke, a da oni nisu uspjeli niti pokrenuti istragu.

- Pričekajmo glavnu državnu odvjetnicu pa neka ona odgovori na pitanja. Jer kada je prošli put trebala odgovoriti na pitanja zašto se predmet Gabrijele Žalac "kiseli" u nekoj ladici najprije je bilo da to nije tako, a kada je doslovno bila pritisnuta, onda je bilo da je. DORH mjesecima nije mogao nešto riješiti, a Europsko tužiteljstvo to je riješilo u mjesec dana. Treba se štititi zakon, a ne osoba. Svi pred zakonom trebamo biti jednaki bez obzira koju ulogu obavljamo u društvu ili u politici - kaže Petrov, kojemu HDZ uzvraća da je upravo zbog svog kuma mijenjali neke zakonske odredbe.

- Što se tiče cijele te priče, mi ne pripadamo tom blatu. Da pripadamo, oni bi nas već odavno razapeli. Uostalom, sve one afere koje oni nama pokušavaju nakalemiti, o svemu je tome već nekoliko puta raspravljalo Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa i sve su to odbacili. Nismo svi isti. I HDZ to zna. Nismo isti. Da se bilo što pojavi o bilo kome u klubu Mosta, prvi bih zamolio DORH da to istraži. Nikada ništa ne bih skrivao. A premijer, u trenutku kada istraga dođe do njegovih ministara ili još gore, do njegova najužeg kabineta, on govori da to nije tema, a druge koji ga zbog toga prozivaju naziva licemjerima, lažovima i da su svi ti isti - istaknuo je ponovivši kako nisu svi isti.

- Ljudi u klubu Mostu ne kradu, ne dirigiraju gdje će se tko zapošljavati u državnim tvrtkama i institucijama, ne namještaju poslove. Nismo isti, za razliku od njih mi smo čestiti - kazao je Petrov i naglasio kako premijer misli da može raditi što hoće.

- I to je razlog zašto sam nekidan ljude pitao - dokad, koliko dugo vas trebaju praviti budalama, a da to sami plaćate. Jer ova samoposluga koju je Andrej Plenković napravio od Hrvatske, račun za to ispostavlja se građanima. Svaki dan od onih osam radnih sati, četiri sata rade za ovakvu državu i novac zarađen za ta četiri sata izdvajaju za ovakvu državu od koje je Plenković napravio samoposlugu. I ne može on govoriti da nije znao. Nemoguće je da birate ljude, a onda ništa ne znate. Ili ste nesposobni pa ne znate birati ljude ili znate koga birate - kaže Petrov dodajući da ne zna koja opcija je ustvari gora.

- Birati osobu koja će u njegovo ime govoriti, a iza namještati poslove, a onda on, koji je prvi do njega, ništa ne zna. Ma, rekao je jedan njihov bivši predsjednik stranke: "Pa nismo u vrtiću." I taj je na kraju završio u zatvoru - zaključio je.

