Hrvoje Petrač opet se nije pojavio na sudu. Odvjetnik: Inače uredno prima poštu

Zapamti ovo lice, ja sam Vjeko Sliško, ubit ću te!, navodno je Sliško zaprijetio Hrvoju Petraču, koji se osjetio ugroženim i udario ga šakom. Slišku sude zbog prijetnje i nanošenja teške ozljede

<p>Suđenje Vjeki Slišku zbog prijetnje i nanošenja teške ozljede na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu u ponedjeljak je još jednom odgođeno jer se oštećeni Hrvoje Petrač nije pojavio. Poziv za dolazak na raspravu sudu se vratio uz napomenu da je ostavljena obavijest, no stranka ga nije preuzela.</p><p>Kako su Sliškovi odvjetnici ostali kod prijedloga da se neposredno sasluša oštećeni prije drugih svjedoka, Petrača će ponovno zvati na raspravu u listopadu. Njegov opunomoćenik kazao je da Petrač inače uredno prima poštu te da će ga osobno obavijestiti o narednom ročištu.</p><p>Riječ je o događaju od 12. listopada 2019. kad su se Sliško i Petrač slučajno susreli oko 22,25 sati ispred hotela Esplanade u Zagrebu. Prema optužnici, Sliško je prišao Petraču te mu, u nakani da ga ustraši, rekao: "Zapamti ovo lice, ja sam Vjeko Sliško, ubit ću te!"</p><p>To je kod Petrača izazvalo obrambenu reakciju te je Sliška udario šakom u glavu. On je pak, koristeći fizičku i dobnu nadmoć, petrača dvaput udario u glavu, a nastavio ga je udarati i nakon što je pao. Uslijed udaraca Petrač je zadobio prijelome lijeve potkoljenice s iščašenjem zgloba gležnja, razderotine, oguljotine i krvne podljeve, što je u cjelini okarakterizirano kao teška ozljeda.</p><p>Sliško, koji se ne smatra krivim, tijekom istrage je rekao da nije imao namjeru udariti Petrača te da je to učinio u samoobrani. Tvrdio je da mu nije prijetio, već se samo predstavio. Sve je krenulo, kazao je, nakon što mu je Petrač nešto prigovorio oko parkiranja. Htio je razjasniti situaciju i dobio udarac šakom.</p><p>- Žao mi je što je tako ispalo, ali nisam ništa kriv - tvrdio je. Broja udaraca se ne sjeća, a fizički sukob trajao je oko deset sekundi. Čim ga je onesposobio, pobjegao je s mjesta događaja.</p><p>Petrač je pak ispričao da ga je Sliško, kojega ranije nije poznavao, zaustavio mahanjem ruku ispred ulaza u hotel. Misleći da ga želi nešto pitati sačekao ga je, a Sliško mu se predstavio i zaprijetio kako stoji u optužnici. U strahu za život pred Sliškom, koji je napravio kretnju rukom kao da želi posegnuti za nekim oružjem, Petrač ga je instinktivno udario šakom u glavu.</p><p>Sliško je uzvratio, a koliko je udaraca bilo Petrač ne zna jer je u jednom trenutku izgubio svijest. Na snimci nadzornih kamera vidi se kako Sliško silazi niz stepenice i prvi prilazi Petraču, nešto mu govori, nakon čega ga Petrač udara. On uzvraća, a nastavlja ga udarati i na tlu. Potom sjeda u svoj auto i odlazi.</p><p>Nakon incidenta prijavu je dobio i Hrvoje Petrač i to prekršajnu zbog kršenja javnog reda i mira odnosno tučnjave na javnom mjestu. </p>