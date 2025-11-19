Obavijesti

News

PROBLEM S TELEKOMUNIKACIJOM

HT-u oštećena oprema u požaru u Vjesniku: Činimo sve da korisnici opet imaju usluge!

Piše HINA,
HT-u oštećena oprema u požaru u Vjesniku: Činimo sve da korisnici opet imaju usluge!
Zagreb: Pogled na izgoreni Vjesnikov neboder | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Građani koji žive u okolici Vjesnika i u srijedu javljaju da imaju otežan ili uopće nemaju pristup internetu...

Požara u zgradi Vjesnika u Zagrebu oštetio je dio telekomunikacijske opreme Hrvatskog telekoma (HT), koji je angažirao raspoložive resurse i poduzimaju sve kako bi se omogućilo ponovno nesmetano korištenje telekomunikacijskih usluga, odgovorio je HT na upit Hine.

Građani koji žive u okolici Vjesnika i u srijedu javljaju da imaju otežan ili uopće nemaju pristup internetu, što je počelo nakon požara koji se razbuktao u ponedjeljak noću, a nastavilo se i u utorak i srijedu.

Kako požar prema novim informacijama još nije u potpunosti ugašen, a i stigla su upozorenja da se ne smije približavati zgradi te je zbog opasnosti i posebno reguliran promet na tom dijelu grada, svima je, pa i stručnim tehničkim službama ulaz u zgradu otežan ili nemoguć.

KVAR NA INSTALACIJAMA FOTO Zgrada Vjesnika je gorjela i 2015. Evo što je tada bio uzrok
FOTO Zgrada Vjesnika je gorjela i 2015. Evo što je tada bio uzrok

Iz HT-a ističu da se u samoj zgradi Vjesnika nalazi njihova telekomunikacijska oprema, koja je dijelom oštećena zbog požara.

"Zbog toga su moguće poteškoće u korištenju fiksnih usluga za manji dio korisnika na tom području. Angažirali smo sve raspoložive resurse te poduzimamo sve kako bi se omogućilo ponovno nesmetano korištenje usluga u što je moguće kraćem roku", poručuju iz HT-a.

Ispričavaju se korisnicima zbog poteškoća i neugodnosti i zahvaljuju na razumijevanju.

Iz telekoma A1 Hrvatska odgovorili su da zbog požara zgrade Vjesnika nisu imali i nemaju nikakav ispad na mreži povezan s tom lokacijom, dok su iz Telemacha Hrvatska također poručili da na njihovoj optičkoj infrastrukturi nije zabilježen nikakav prekid u pružanju usluga te da i dalje sve radi uredno i uobičajeno.

