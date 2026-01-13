Htio je Korziku odvojiti od Francuske. Ubili ga na sprovodu majke. Tko je Alain Orsoni?

Bio je to trenutak tuge na groblju u selu Vero, tridesetak kilometara od Ajaccia. Alain Orsoni (71) spuštao je lijes svoje 91-godišnje majke u obiteljsku grobnicu. Stigao je s drugog kraja svijeta, iz Nikaragve, samo dan ranije kako bi se oprostio od nje. A onda je tišinu prekinuo jedan, precizan hitac. Orsoni se srušio, pogođen ravno u srce. Ubojica, skriven u daljini s dugom cijevi, nije mu dao priliku. Tako je, na sprovodu vlastite majke, okončan život jedne od najkontroverznijih i najvažnijih figura novije korzikanske povijesti - bivšeg vođe separatista, predsjednika nogometnog kluba i čovjeka kojeg su zvali "korzikanskim kumom".

​- Bio je to trenutak tuge i žalosti. Odjednom smo čuli pucanj, i Alain se srušio, mrtav - ispričao je za France 3 Corse svećenik Roger Polge, koji je vodio obred. - Što se to događa u našem domu? -

Njegovo ubojstvo, koje je odmah preuzeo novoosnovani Nacionalni ured za suzbijanje organiziranog kriminala (Pnaco), otvorilo je staru priču o Korzici - priču o borbi za neovisnost, krvavim klanovskim ratovima i neraskidivoj vezi politike i podzemlja.

Put od nacionalista do bjegunca

Život Alaina Orsonija bio je poput filmskog scenarija. Rođen 1954. u Veru, odrastao je uz oca, ratnog heroja koji je kasnije pristupio desničarskoj paravojnoj organizaciji OAS koja se protivila neovisnosti Alžira. I sam Alain je u studentskim danima u Parizu bio član desničarske skupine, no susreti s korzikanskim nacionalistima preokrenuli su njegov put. Postao je gorljivi zagovornik korzikanske neovisnosti i 1976. godine pridružio se tek osnovanoj Nacionalnoj oslobodilačkoj fronti Korzike (FLNC).

Brzo se uspinjao u hijerarhiji i postao vođa pariškog ogranka. Uslijedile su godine bombaških napada na financijske institucije i sudove u Parizu. Vrhunac je bio oružani napad na iransko veleposlanstvo 1980., koji je osobno vodio. U pucnjavi je ubijen jedan žandar, a Orsoni je uhićen i osuđen. U zatvoru Fleury-Mérogis postao je simbol otpora, a nakon pobune zatvorenika pušten je 1982. kao dio političkog dogovora francuske vlade i FLNC-a.

Vratio se na Korziku kao heroj. No, otok je bio bure baruta. U lipnju 1983. godine njegov mlađi brat Guy, također istaknuti član pokreta, otet je i ubijen. Vjeruje se da ga je likvidirao mafijaški klan Valinco. Alain Orsoni bio je uvjeren da je ubojstvo naručeno u suradnji s francuskim vlastima, što je bio početak otvorenog rata između FLNC-a i korzikanske mafije. Godinu dana kasnije, u znak sjećanja na brata, svom novorođenom sinu dao je ime Guy.

Krvavi raskol, egzil i povratak

Krajem osamdesetih, unutar samog nacionalističkog pokreta dolazi do raskola. Orsoni je zagovarao političko rješenje i pregovore s Parizom, dok je radikalnija struja, poznata kao "povijesni kanal" (Canal Historique), inzistirala na nastavku oružane borbe. Uslijedio je krvavi unutarnji rat u kojem su se frakcije međusobno likvidirale. Orsoni je vodio takozvani "uobičajeni kanal" (Canal Habituel) i njegovo političko krilo, Pokret za samoodređenje (MPA).

Suočen s porazom u sukobu i pod prijetnjom uhićenja, Orsoni 1996. bježi s Korzike. Započeo je njegov trinaestogodišnji egzil, tijekom kojeg je zaslužio nadimak "čovjek sa sedam života". Prvo je na Floridi otvorio pizzeriju, a zatim se preselio u Nikaragvu gdje je vodio kasino i navodno bio upleten u reketarenje. Nakon što je 2000. protjeran iz Nikaragve, skrasio se u Barceloni.

Na Korziku se vratio 2008. godine i preuzeo dužnost predsjednika nogometnog kluba AC Ajaccio. Samo nekoliko tjedana kasnije, preživio je pokušaj atentata koji je organizirao suparnički klan "Le Petit Bar". Od tada je živio pod stalnom prijetnjom.

Obiteljsko nasljeđe i neriješeni računi

Njegov život bio je isprepleten s nasiljem, a to se nasljeđe prenijelo i na njegovog sina Guya, koji je danas istaknuta figura korzikanskog podzemlja. Guy Orsoni trenutno služi 13-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja ubojstva člana klana "Le Petit Bar" 2018. godine. Policija vjeruje da je Alainovo ubojstvo povezano s nedavnim likvidacijama dvojice suradnika njegovog sina, koji su također ubijeni hicima iz daljine.

Sam Alain Orsoni bio je svjestan opasnosti. U intervjuu za Le Figaro 2012. godine, nakon što su mu u kratkom roku ubijeni odvjetnik i bliski suradnik, izjavio je da je na nagovor obitelji kupio blindirani automobil.

​- Ne bojim se umrijeti. Ne budim se svako jutro misleći da će me ubiti. Živim normalan život, bez voda tjelohranitelja. Prikazuju me kao kuma, iako na Korzici ne posjedujem niti jedan posao. Kao bivši vođa nacionalističkog pokreta 15 godina, nisam bio svetac. Ali prikazivati me kao opasnog spletkaroša? To je smiješno - rekao je tada.

Njegovo ubojstvo nije samo još jedna mafijaška likvidacija. To je simboličan kraj jedne ere i podsjetnik na duboke, neriješene sukobe koji desetljećima potresaju ovaj francuski otok.