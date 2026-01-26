Htio ući u Hrvatsku s 56.000 eura u kešu iz BiH, carinici mu 'odrezali' ogromnu kaznu

Carinici su u nedjelju zaustavili vozača, državljanin Bosne i Hercegovine, osobnog auta njemačkih registracija na na graničnom prijelazu Županja – Most te su otkrili da sa sobom nosi veliku količinu gotovine koju nije prijavio.

- Prilikom ulaska u carinsko područje Europske unije vozač nije ispunio zakonsku obvezu prijave novca Carinskoj upravi ili graničnoj policiji - priopćila je Carinska uprava.

U njegovoj osobnoj torbici pronađeno je čak 56.000 eura u gotovini.

Zbog tog propusta izdan mu je prekršajni nalog. Riječ je o prekršaju iz Zakona o deviznom poslovanju, koji jasno propisuje obvezu prijave većih novčanih iznosa prilikom prelaska granice.

Državljaninu BiH izrečena je kazna u iznosu od 13.270 eura.