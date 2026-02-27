Obavijesti

News

UHIĆENO DVOJE

Htjeli prokrijumčariti migrante, u Dvoru ih uhvatila policija

Osumnjičeni su uhićeni u dva odvojena slučaja, u utorak i srijedu, tijekom prijevoza više stranih državljana

Policija je u Dvoru spriječila je dva pokušaja krijumčarenja migranata koje su pokušali prevesti 37-godišnja hrvatska državljanka i 19-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, objavila je u petak Policijska uprava sisačko-moslavačka.

Osumnjičeni su uhićeni u dva odvojena slučaja, u utorak i srijedu, tijekom prijevoza više stranih državljana. Policija u priopćenju objavljenom u petak nije navela iz kojih su zemalja migranti niti njihov točan broj.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni, iz koristoljublja i za unaprijed dogovoreni novčani iznos, prevozili strane državljane do krajnjeg odredišta, iako je utvrđeno da su oni nezakonito prešli državnu granicu Republike Hrvatske.

Prema stranim državljanima postupalo se sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakonu o strancima.

Protiv 37-godišnje hrvatske državljanke policija je podnijela kaznenu prijavu, dok je 19-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine uz kaznenu prijavu uhićen i predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

