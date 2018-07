HTZ: Ulaskom u finale SP-a RH u fokusu svjetske javnosti

Hrvatska je zbog ulaska u finale nogometnog SP-a u fokusu svjetske javnosti, što pridonosi promociji cijele zemlje i turizma, a efekti dodatnih promotivnih aktivnosti već su vidljivi u velikim porastima pregleda web stranica i profila Hrvatske turističke zajednice (HTZ) na društvenim mrežama, ocjena je direktora Glavnog ureda HTZ-a Kristiana Staničića.

"Ulazak Hrvatske u finale nogometnog SP-a povijesni je rezultat koji je 'odjeknuo' i u svijetu, a pridonio je i porastu posjećenosti web stranica HTZ-a za više od 250 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pritom je najveća posjećenost stranica bila s tržišta Italije, SAD-a, Rusije, Indije, Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Poljske i Nizozemske", iznosi Staničić.

Naglašava i da je publika diljem svijeta odlično prihvatila i novu, skraćenu verziju promotivnog spota HTZ-a "Ambasadori hrvatskog turizma" (s hrvatskim sportašima i umjetnicima), u kojem su sada ostavljeni samo kadrovi s hrvatskim nogometašima.

Staničić otkriva i da je tijekom mini kampanje HTZ-a na YouTube kanalu u srijedu, na dan igranja polufinalne utakmice, ta skraćena verzija spota u par sati prije i nakon utakmice pogledana više od 250 tisuća puta, dok je nakon hrvatske pobjede i ulaska u finale pregled tog videa ukupno porastao za 161 posto.

Na društvenoj mreži Facebook taj spot tijekom i nakon utakmice ostvario je gotovo 75 tisuća pregleda, dok je objave na globalnoj stranici HTZ-a na toj mreži vidjelo više od nekoliko milijuna ljudi.

Vidljivost 'postova' ili objava HTZ-a od milijun ljudi u jednom danu ostvarena je i na mreži Instagram, gdje je kao i na Twitteru HTZ zadnjih dana i tjedana objavljivala postove prateći sve utakmice hrvatske reprezentacije uz dvosmjernu komunikaciju s brojnim fanovima diljem svijeta.

Na Twitteru je tako primjerice ostavljeno i više od 2 milijuna impresija te više od tisuću čestitki i poruka podrške, a putem te mreže su se javljale i brojne poznate osobe iz svijeta, među kojima i brojni glumci, poput Russella Crowea i drugi.

'Motivirali cijeli svijet da se bolje informira o našoj zemlji'

- Po meni je ključna stvar našeg nogometnog uspjeha što su Vatreni skrenuli globalnu pozornost na Hrvatsku, pridonijeli njezinoj popularnosti i motivirali cijeli svijet da se bolje informira o našoj zemlji. Ključna stvar u svijetu promocije je izboriti se za pozornost u moru informacija, ponuda i reklama, odnosno dati ljudima razlog da sami istražuju o našoj zemlji. A to je Hrvatskoj uspjelo zahvaljujući Vatrenima. Upravo je to i razlog zbog čega je Google 'eksplodirao' zbog potrage informacija o Hrvatskoj i Hrvatima. Ljudi zanima po čemu smo poznati, kakvi smo, što proizvodimo i nudimo, kako živimo... A to je sjajna prilika da kvalitetno predstavimo svijetu. Jučer je cijeli svijet čuo za Hrvatsku, a sve koji malo znaju o našoj zemlji natjerali smo da još uče o nama. Hrvatska je postala atrakcija ali i inspiracija. A porast zanimanja za neku državu može se izravno povezati i sa prihodima. Studije su pokazale da popularizacija neke zemlje vodi do povećanja posjeta toj zemlji i prodaje svega što je za nju vezano. Porastom broja informacija, mijenja se imidž, a promjena imidža vodi do pozitivnog odnosa prema zemlji i svemu što je s njome povezano. Uz sjajne nogometaše, popularizaciji Hrvatske su pridonijeli i navijači, popularni kvadratići… A pridonijela i predsjednica Kolinda. U 95 posto izvješća svjetskih medija pisali su o njoj kao simpatičnoj predsjednici iz naroda, koja se spustila na razinu građana. Uspjehu je pridonijela i činjenica da smo prošlu utakmicu igrali s Rusijom koja nije najomiljenija u svijetu pa smo pridobili i one koji inače ne bi navijali za nas. Osim toga predsjednica je očito medijima bila atraktivna i bila je sušta suprotnost uštogljenom ruskom premijeru Medvjedevu, čime je pridobila još veće simpatije. Koliko se te okolnosti bile važne najbolje nam pokazuje činjenica da na utakmici s Engleskom tijekom prijenosa uopće nismo na ekranu vidjeli premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Jandrokovića - rekao je Božo Skoko.