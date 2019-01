'Huanito je dobio dvije godine dok ubojice slobodno šetaju...'

U šoku sam, u vlastitoj kući se osjećam kao stranac, kao izvanzemaljac, ne mogu sebi doći. Lutam po stanu, telefon mi zvoni, ne znam koga bih zvala. Ovo je zaista ponižavajuće za malog čovjeka. Moj sin se borio za sebe, sadio je za sebe, posadio je 11 biljaka različitih vrsta da vidi koja mu najviše odgovara, da ne mora svake godine strepiti od policije, rekla je Zlata Luksetić.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1203745 / vijest huanito luksetić, solin, jodranovac]

Bila je to reakcija na pravomoćnu presudu njezinu sinu Huanitu (41), koji će morati na dvogodišnje izdržavanje zatvorske kazne.

Teretili su ga za ilegalnu proizvodnju kanabisa i držanja marihuane radi prodaje. Na sudu se branio kako je marihuanu uzgajao u zdravstvene svrhe. Odnosno da je od stabljika marihuane radio kanabisovo ulje koje mu je pomagalo olakšati bolove. Naime, Riječanin boluje od multiple skleroze.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Uhitili su ga u jesen 2014. godine u akciji kodnog imena “Iscjelitelj”. Kako su opisali pojedini mediji, nikome tad nije bilo jasno zašto su ga uhitili jer je, kako je Luksetić nekoliko puta do tada ponovio, kanabis uzgajao godinama prije nego što je uhićen. Prema Luksetićevim riječima, za njegovu poljoprivrednu kulturu znali su svi mještani Brega kraj Matulja. Čak su mu, govorio je tad za Jutarnji list, pomagali u tome jer se zbog fizičkog stanja nije mogao sam brinuti o nasadu. Nakon uhićenja zadržan je u pritvoru, a pušten je nakon plaćanja jamčevine od 70.000 kuna - iznosa koji su za njega prikupili poznanici i prijatelji. “Baš sam uspješni diler kad ne mogu skupiti 70.000 kuna”, šalio se tada Huanito.

Obrazlažući 2017. godine tad nepravomoćnu presudu, sutkinja Tatjana Čargonja je rekla: “Optuženi Luksetić je mogao uzgajati i manje količine konoplje te od nje dobivati lijek za suzbijanje simptoma multiple skleroze, a da se ne dovede u situaciju da posjeduje čak 15 kilograma marihuane. Navodi iz obrane optuženika nisu dovoljno uvjerljivi za zaključak da je držao toliku količinu marihuane isključivo za vlastite potrebe, proizvodnju ulja”. Tad je osuđen i Goran Zakrajšek (45), prijatelj koji mu je pomagao u uzgoju. Dobio je deset mjeseci zatvora.

Obojici im je Drugostupanjski sud u petak potvrdio presudu.

- Tužan sam jer je Huanito samo spašavao svoj život i zdravlje - rekao je Vladimir Gredelj, Huanitov odvjetnik. Dodao je kako još nije dobio pismenu presudu, ali će vidjeti kakvi se koraci mogu dalje poduzeti.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

No nema predaje, dodaje Gredelj, kojemu je zadaća, kaže, štititi ljudska prava, ali da se i kao čovjek kojemu je stalo do života, bori za njegov život.

- Poduzet ću sve što je u mojoj moći i dalje se obraćati Vrhovnom, Ustavnom, Europskom sudu za ljudska prava - najavio je Gredelj, od kojeg doznajemo kako Huanito trenutačno nije u stanju komunicirati.

- Čovjek je doslovno shrvan. Pa zamislite samo kako biste se vi osjećali da vas netko osudi na smrt jer ste se liječenjem prirodnim sredstvom pokušali održati na životu - zaključio je je Gredelj.

Oglasio se i Ognjen Brborović, predsjednik Povjerenstva za medicinsku primjenu kanabisa.

- Strah me i zabrinut sam kako će Huanito preživjeti boravak u zatvoru. Psihički će teško stradati, a jednako tako i fizički, jer kod bolesti kao što je multipla skleroza psiha ima golem utjecaj na fizičko stanje organizma. Huanito će svoju kaznu najvjerojatnije služiti u zatvorskoj bolnici jer je u teškom stanju – kaže nam doc.dr. Ognjen Brborović, predsjednik Povjerenstva za medicinsku primjenu kanabisa.

Huanito će u zatvoru dobivati samo medicinsku terapiju, ali pripravke od kanabisa, koji su se mogli dobiti u ljekarnama, neće imati na raspolaganju jer ih nema od ožujka prošle godine. Kako je to moguće kad smo prije tri godine ostvarili pomak i teško bolesnima omogućili i takvu terapiju?

U ožujku 2018. istekao je rok posljednjoj pošiljci medicinskoga kanabisa u našim ljekarnama. Do danas nova pošiljka nije došla. Ovoj vladi to nije važno i teško bolesni ljudi u Hrvatskoj su osuđeni liječiti se ilegalno. Molio sam ministra Kujundžića da se sastanemo i dogovorimo, da povjerenstvo nastavi s radom, ali me ignorira. Zaključujem kako ministar osobno ne želi da medicinski kanabis bude u ljekarnama dostupan teško bolesnim ljudima – ogorčen je doc. dr. Brborović.

Dodaje da si bivša vlada i tadašnji ministar zdravstva Siniša Varga osnovali Povjerenstvo za medicinsku primjenu kanabisa upravo zbog slučaja Huanita Luksetića i da teško bolesni ljudi, koji se pokušavaju liječiti, ne završavaju u zatvorima. Za ovu vladu, kaže doc. dr. Brborović, to nema nikakvo značenje. S Huanitom se nije čuo dugo jer se teško bolesni mladić ne javlja nikome. Prema posljednjim saznanjima doc. dr. Brborovića, uopće ne može ustati iz kreveta, a o njemu skrbi mama.

- Bili smo prva država na svijetu koja je 2015. imala ulje od kanabisa u ljekarnama, dok su svi drugi imali samo cvijet. Danas je više tvrtki koje proizvode ulje, pa bi pripravci bili znatno jeftiniji nego onda, ali mi smo se vratili unazad, na početak, i sad je sve to ilegalno. Bojim se da će još teških bolesnika završiti u zatvoru kao i Huanito – kaže doc. dr. Brborović ističući da Huanitova zatvorska kazna pokazuje kako imamo skup zakona koji kažnjavaju ljude koji nisu nikog prevarili i opljačkali te koji nisu iza sebe ostavili žrtve nego su samo htjeli poboljšati svoje zdravstveno stanje, bez ikakve materijalne koristi. Utoliko je apsurdnija Huanitova presuda, jer je liječio sebe, a optužen je da je namjeravao dilati kanabis.

- U ovom slučaju predsjednica RH mora pokazati dozu milosrđa. Ona bi trebala pomilovati Huanita Luksetića, a vjerujem da bi to imalo ogromnu podršku u javnosti jer svatko normalan shvaća da se ovdje ne radi o kriminalu nego o čovjeku koji si pokušava pomoći i umanjiti bolove - rekao nam je Pero Kovačević i dodao kako u anglosaksonskom pravu postoje presedani. Da ih mi imamo, ovakve stvari se ne bi događale jer je praksa jedinstvena:

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ideja o pomilovanju Huanita došla je u petak i do predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. Ona je na svom službenom Twitter profilu objavila da će iskoristiti svoje pravo i pomilovati ga čim podnese zahtjev.