Huligani pripremali linč dvojice srpskih sezonaca. Splitski sud ih, naravno, pustio na slobodu.

Bio je to organizirani desant na Hvar.

Čak 14 pripadnika Torcide dovuklo se do Hvara, brodicom i kombijem, oboružani teleskopskim palicama, drvenim batinama i fantomkama, kako bi se obračunali s dvojicom (2) sezonskih radnika iz Srbije.

Jedan je na ruci imao tetovažu na kojoj piše "Srbija", a drugi majicu glazbene skupine Treća smena iz Kruševca.

Policija ih je presrela, uhitila i predala Županijskom sudu koji ih je pustio na slobodu uz mjere opreza. Što se svodi na zabranu posjećivanja određenog područja i obavezu da se svake srijede javljaju policijskoj postaji.

Samo ne u srijedu

Dakle, organizirani pokušaj linča, nasilnog premlaćivanja sezonskih radnika, napada iz mržnje, gotovo pa atentata na strane državljane, doživljava se tek kao minorni prijestup. Umjesto određivanja zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela, huligani su pušteni na slobodu kako bi djelo počinili negdje drugdje, neki drugi dan.

Možda ne na Hvaru i možda ne u srijedu.

Ali zato protiv neke druge mete, drugog sezonskog radnika, srpskog državljanina, osobe druge boje kože, drugog naglaska...

Krv na rukama

Nije se još spustila prašina nakon slučaja Drniš kad se javnost žestoko pobunila zbog načina na koji su se policija, državno odvjetništvo i sudovi odnosili prema opasnosti da Kristijan Aleksić počini kazneno djelo, hrvatski sud pušta na slobodu nasilnike oboružane fantomkama i palicama, spremne fizički se obračunati sa Srbima. Do koje razine, bojimo se i pomisliti.

Hoće li možda krv sutra biti na rukama splitskih sudaca?

Ova odluka Županijskog suda u Splitu tim je šokantnija jer dolazi pola godine nakon puštanja devetorice napadača na srpsku kulturnu priredbu u Splitu u organizaciji SKD Prosvjeta. Tada je nekoliko desetaka muškaraca upalo na priredbu, prijetilo ženama i djeci, potjeralo sudionike i prekinulo priredbu. Policija ih je prijavila zbog nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Torcidini napadi

Sudac istrage odredio je mjesec dana istražnog zatvora, a Županijski sud dva tjedna kasnije ukinuo taj istražni zatvor, pustio osumnjičenike, a sve to nakon neprijavljenog i neometanog prosvjeda Torcide na Rivi i ispred zgrade suda.

I sve to događa se nakon nedavnog suđenja četrnaestorici torcidaša za napad na navijače Crvene zvezde u sačekuši kod Tuzle. Događa se nakon napada desetak torcidaša na sezonske radnike u Supetru na Braču 2019. godine. Događa se nakon sukoba s policijom na autocesti kod Desinca 2022. godine, pa onda i slučaja upada maskiranih torcidaša u kafić u Uzdolju kod Knina 2019. godine ili nakon bacanja srpskih vaterpolista u more na Rivi...

Obrazac postoji i on se postojano ponavlja.

I sudovi svejedno postupaju prema organiziranim huliganima, crnokošuljašima, nasilnicima i atentatorima kao da se radi o pukoj tinejdžerskoj svađi. Ili o usputnoj tučnjavi. A ne o pomno organiziranom pokušaju linča.

Opet sudovi

Hrvatska ima problem s nogometnim huliganima, crnokošuljašima, fašistima, i to ne samo s pripadnicima Torcide, ima problem s politikom koja to ne osuđuje, već to često potiče, ima problem s prevencijom i obuzdavanjem takvog ponašanja, ali još veći problem ima sa sudovima koji puštaju nasilnike na slobodu.

Sjetimo se koliko su grčki sudovi držali u zatvoru pripadnike Bad Blue Boysa, uhićene nakon huliganske tučnjave u Ateni. Državni vrh izražavao je zabrinutost, diplomacija se angažirala na njihovu puštanju, a hrvatska javnost s vremenom počela kritizirati prestroge grčke vlasti.

No zato hrvatski sudovi njeguju poseban odnos prema hrvatskim huliganima. Naročito onima koji napadaju srpske sezonske radnike, srpske folkloraše, srpske sportaše, srpske turiste.

Čak i kad policija obavi svoj posao, identificira napadače, prevenira akcije i privede počinitelje, splitski, ali i drugi sudovi, poništavaju odluke o istražnom zatvoru i puštaju nasilnike na slobodu, kao da se ništa nije dogodilo.

Sloboda nasilja

Prije četiri godine, nakon sukoba s policijom kod Desinca, Ustavni sud poništio je odluku o zadržavanju navijača u istražnom zatvoru bez pojedinačnog utvrđivanja krivnje svakog od njih, poslije čega su počinitelji pušteni da se brane sa slobode.

I što se huligani češće i redovitije puštaju na slobodu, to se bilježi više nasilničkih napada, organiziranih akcija, šovinističkih ispada, pokušaja linča. Jer se osjećaju nedodirljivima, jer osjećaju da će sustav i sudovi prema njima postupati blago i popustljivo.

Ili će, u suprotnom, tisuće navijača izaći pred sud i vršiti pritisak da se njihovi uhićeni nasilnici puste na slobodu.

Tako se zakon ulice, zakon tribine, zakon huligana, pretvorio u sudsku praksu, normalno postupanje, uobičajeno ponašanje.

Upute za napad

Štoviše, u istražnim dokumentima o postupanju ne spominje se naziv hotela u kojem rade srpski sezonci, ali se jasno definira da se hotel nalazi deset kilometara od konkretne uvale u kojoj su se iskrcali huligani spremni na desant.

Valjda kako bi neki drugi napadači mogli dovršiti posao.

Konačno, kako bi se ovaj slučaj s desantom torcidaša uklopio u naveliko promovirani turistički spot s Johnom Malkovichem?

"Nevjerojatno je koliko je Hrvatska lijepa zemlja, sjajni ljudi, sjajna hrana. Proveo sam predivno vrijeme u Hrvatskoj", kazao je glumac.

Hoće li to reći i srpski sezonci?