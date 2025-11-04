Obavijesti

TOMISLAV KLAUŠKI

Huligani su nositelji novog zla koje se hrani ustaštvom, vjerom i militantnim nacionalizmom

Piše Tomislav Klauški,
Split: Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao održati događaj SNV-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Mladi huligani nositelji su novog zla. Onog zla koje se inspirira porukama o ustaštvu kao iskonskom hrvatstvu, o čistoći vjere i nacije, te porukama Crkve o nevjernicima s kojima se treba obračunati, uz cinizam politike.

Ovo više nisu branitelji. 

Ovo više nisu prosvjednici koji se mogu vaditi na duševne boli, na povrijeđene braniteljske i domoljubne osjećaje, na ratne traume i dijagnoze, kad na ulici zabranjuju filmove, predstave, kulturne festivale.

Ovo su sada huligani i fašisti.

To su mladi crnokošuljaši koji nastupaju pod ustaškim pozdravom, skrivaju iza uspomene Vukovara i vode mržnjom prema Srbima i srpskoj kulturi.

Ono što se sinoć dogodilo u Splitu, kad je skupina od pedesetak mladića između 17 i 22 godine upala u prostorije Gradskog kotara Blatine i prekinula program Dana srpske kulture i KUD-a iz Novog Sada, uzvikujući "Za dom spremni" i poručujući da se srpska kultura ne smije obilježavati u mjesecu obilježavanja pada Vukovara, početak je nečeg puno goreg od onoga na što smo navikli od branitelja i zabranitelja.

Oni su sada nositelji novog zla.

Novi ustaše

Braniteljski prosvjedi više nemaju snagu, zamah, energiju, pa čak ni pokriće za prijetnje, zastrašivanje i zabrane. Sada na scenu stupaju novi ustaše, novi huligani, novi fašisti, novi nasilnici. 

Mladi koje je Marko Perković Thompson pod pozdravom "Za dom spremni" ljetos pozvao da "preuzmu Hrvatsku".

I to se sada događa pod sloganom "Naša država, naša pravila" viđenim na grafitu upućenom Miljenku Jergoviću i u atmosferi povijesnog revizionizma, amnestiranja ustaških zločinaca i opravdavanja ustaških zločina, legitimizacije ustaškog pozdrava i političkog podilaženja novom klerofašizmu.

I naročito, praćeno cinizmom Andreja Plenkovića, ignorancijom Zorana Milanovića i podrškom Katoličke crkve.

Huligani, vjerojatno nogometni, kako su to svjedočili i sudionici splitskog incidenta, nositelji su nove prijetnje i glasnici desničarskog, klerofašističkog preuzimanja države. 

Zloduh fašizma

Oni su simptom, sindrom i manifestacija desničarskog udara koji je počeo još prije ljetošnjeg Thompsonova mitinga na Hipodromu, a sada se zahuktao i razbuktao te se postavlja pitanje kako će se taj zloduh pušten zahvaljući desničarskom huškanju i vladajućem oportunizmu, ikada više vratiti u bocu.

Ono što se godinama gledalo na nogometnim tribinama, što se pratilo u huliganskim pohodima pod visoko uzdignutom desnicom i ustaškim pozdravom, što se skrivalo iza militantnih murala i nacionalističkih slogana, sada se slijeva na ulice, dolazi pred festivale, ulazi na manifestacije, a sutra možda i u domove.

Godinama se stvarala ta militantna masa huligana i crnokošuljaša, navijača i nasilnika koji su se organizirali i mobilizirali, naoružavali i nabrijavali, da bi sada oni postali udarna igla desničarske revolucije i nositelji nove represije.

Sinoć je ta represija našla opravdanje u mjesecu obilježavanja Vukovara.

"Uvode red"

Već sutra Vukovar joj neće trebati, već će se - opet nekažnjeno -  obračunavati sa Srbima, gejevima, strancima, migrantima, ljevičarima, novinarima, aktivistima, političarima i svima onima koji toj desničarskoj revoluciji koja maršira pod egidom hrvatstva, domoljublja, kršćanstva i rasne čistoće, stanu na put.

To su generacije stasale pod vjeronaukom u školama, uz poruke o ustaštvu kao iskonskom hrvatstvu, uz parole o zaštiti vjere i nacije od svih ugroza ili smetnji. 

Huligani i mladi fašisti smatraju da imaju prava uvoditi u red u ovoj državi, nakon što im se godinama nitko nije želio ili smio suprotstaviti.

Kad im se tepalo i kad ih se slavilo, kad ih se izbjegavalo ili čak i branilo u obračunima s domaćom ili stranom policijom.

Cinizam politike

Premijer Plenković najoštrije je osudio incident u Splitu, nakon što se ljetos rugao ljevici i ismijavao s onima koji su upozoravali na novi vale desničarske represije koja se valja ulicama, od koncerta preko stadiona do festivala i dalje.

Predsjednik Milanović nije napravio čak ni to. Njemu se i danas "fućka za ZDS", za buđenje ustaštva, za eskalaciju klerofašističkog nasilja, jer je to zdenac iz kojeg se i on napijao proteklih godina.

Dio politike u mladim huliganima vidi sljedbenike, ali i jurišnike u njihovom pohodu na vlast.

Više se ne može reći da desničarskog zlo kuca na vrata. Ono je sinoć u Splitu kroz ta vrata brutalno provalilo.

