Humanitarna akcija na Svjetski dan srca: Trebaju 70.000 € za nove uređaje u KBC-u Zagreb!

Udruga "Veliko srce malom srcu" neprofitna je organizacija koja je u suradnji s Dinamovom zakladom "Nema predaje" organizirala humanitarnu akciju "Daruj otkucaj života". Humanitarna akcija počinje 29. rujna, na Svjetski dan srca. Cilj je prikupiti ukupno 69.822 eura za kupnju medicinskih uređaja, koji će unaprijediti skrb o djeci s prirođenim srčanim manama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 13:07 Zagreb: Humanitarna akcija "Daruj otkucaj života" u organizaciji udruge "Veliko srce malom srcu" i Dinamove zaklade | Video: 24sata/pixsell

Predsjednik udruge je kirurg Dražen Belina. Istaknuo je kako udruga postoji preko 30 godina, a iza sebe ima 56 humanitarnih akcija.

- Udruga okuplja liječnike, roditelje, medicinske sestre koji skrbe o djeci s urođenim srčanim manama. Osim toga, udruga posjeduje stan na Jarunu u kojem mogu boraviti obitelji djece. Ponekad, djeca u bolnici moraju biti preko šest mjeseci, što je za roditelje veliki trošak. Ova će akcija biti specificirana za nabavku uređaja koji će koristiti djeci prije i poslije operacije, rekao je Belina.

Zagreb: Humanitarna akcija "Daruj otkucaj života" u organizaciji udruge "Veliko srce malom srcu" i Dinamove zaklade | Foto: Marko Seper/Pixsell

Za 24sata ispričao je kako su nedavno djetetu (9) na Rebru operirali srce i spasili mu život, a kaže, ta je priča samo jedna u nizu.

- Dijete je bilo na rubu života, a sudjelovalo je preko 50 liječnika, anesteziologa, kardiologa, cijeli lanac ljudi. Ali, kad sam došao na vizitu i vidio kako mi maše iz kreveta, nema veće sreće od toga. Prirođene srčane greške očituju se već u prvoj godini života i zahtijevaju hitnu operaciju. Možete zamisliti kako je operirati tako malo dijete, novorođenče. Novi uređaj služit će medicinskoj sestri da preko ekrana prati srčane ritmove djece, koja će biti spojena preko elektroda. To će ubrzati proces i sestra će odmah vidjeti gdje mora intervenirati, pojasnio nam je Belina.

Upravitelj Dinamove zaklade "Nema predaje", Saša Pavličić Bekić, u svojem je obraćanju naveo kako je siguran da će ova akcija pomoći u adekvatnoj brizi o djeci.

- Nadam se da će cijeli Zagreb, ali i Hrvatska shvatiti o kako velikoj i važnoj akciji se radi. Vjerujem da je to jedna akcija koja će zaraditi povjerenje svih građana, rekao je.

Zagreb: Humanitarna akcija "Daruj otkucaj života" u organizaciji udruge "Veliko srce malom srcu" i Dinamove zaklade | Foto: Marko Seper/Pixsell

Pedijatrijski kardiolog, Danijel Dilber ukazao je na važnost nabavke takvih medicinskih uređaja kako bi se održao visok standard u skrbi o djeci. Istakao je kako su prirođene srčane greške najčešći i najteži oblik anomalija. Objasnio je kako se radi o telemetriji, EKG uređaju koji prepoznaje aritmije i ugrožavajuća stanja.

Zagreb: Humanitarna akcija "Daruj otkucaj života" u organizaciji udruge "Veliko srce malom srcu" i Dinamove zaklade | Foto: Marko Seper/Pixsell

Konferenciji je nazočio i bivši nogometaš Tomo Šokota. Prisjetio se tragičnog slučaja kada mu je suigrač i prijatelj preminuo na rukama na terenu, čime je podsjetio na važnost prevencije.

- Djeca su naša budućnost i ono što ostaje iza nas. Htjeli bismo pozvati što više navijača, ali i svih ostalih građana da sudjeluju u ovoj vrijednoj akciji i olakšaju put djeci i onima koji se za tu djecu bore, zaključio je Šokota.

Zagreb: Humanitarna akcija "Daruj otkucaj života" u organizaciji udruge "Veliko srce malom srcu" i Dinamove zaklade | Foto: Marko Seper/Pixsell

Ovu humanitarnu akciju verificirao je Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, a trajat će do 25. prosinca ove godine.

- Akcija je službeno počela u ponedjeljak, 29. rujna, na Svjetski dan srca, i trajat će do 25. prosinca 2025. Sva prikupljena sredstva uplaćivat će se na posebni humanitarni račun otvoren u Zagrebačkoj banci: HR5123600001503681909 - napisali su na službenim stranicama Dinamove zaklade, gdje se mogu pronaći sve potrebne informacije.