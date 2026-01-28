Humanitarna večer građevinara u Westinu: Modrić ambasador, cilj obnova doma u Vinkovcima

Humanitarna večer građevinara tradicionalno je okupljanje najvećih hrvatskih građevinskih tvrtki, projektanata, proizvođača materijala te općenito građevinske struke, s ciljem iskazivanja solidarnosti građevinara prema potrebitim članovima društva putem donacija. Ovogodišnja, četvrta po redu Humanitarna večer građevinara održat će se 5. veljače, u kristalnoj dvorani hotela Westin u Zagrebu, s početkom u 19:00 sati.

Prijatelj i ambasador Četvrte humanitarne gala večeri građevinara je hrvatski nogometaš Luka Modrić. Na večeri će biti organizirana aukcija njegovog dresa, a najveći donator imat će priliku prisustvovati utakmici Milana i družiti se s Lukom.

Ovaj događaj održava se uz podršku četiri ministarstva, Građevinskih fakulteta u Zagrebu i Splitu, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatske gospodarske komore, a ove će se godine prikupljati sredstva za Dječji dom Sv. Ana u Vinkovcima, kako bi se osigurala potrebna sredstva za renovaciju i podizanje kvalitete života svih koji tamo žive i rade.

Foto: hcpi

Kroz održavanje prethodna tri izdanja Humanitarne večeri građevinara zagrebačkim bolnicama ukupno je donirano više od 700.000 eura. Humanitarna večer održava se u organizaciji udruge Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – Interventna služba, a okupit će predstavnike više od 80 najvećih hrvatskih građevinskih tvrtki te više od 300 gostiju koji će i samom kupnjom ulaznice donirati sredstva onima kojima je to najpotrebnije.

Ključni inicijatori samog projekta su predsjednik udruge HCPI prof. dr. sc. Josip Atalić te član udruge HCPI mag. ing. aedif. Ante Borovina. Josip Atalić redoviti je profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu te voditelj Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. Nakon razornih potresa bio je među troje profesora GFZG-a koje je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odlikovao za njihov iznimni doprinos. Kroz neformalnu platformu koordinirao je rad više od 1.700 stručnjaka, osiguravajući pregled uporabljivosti i oštećenja građevina, informiranje građana te organizaciju edukacija.

Ante Borovina je inženjer građevine u tvrtki SPEGRA d.o.o. te član udruge Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – Interventna služba. Također je član Upravnog odbora Hrvatskog teniskog saveza. U okviru svoje profesionalne karijere u tvrtki SPEGRA d.o.o. sudjelovao je u timu koji je vodio obnovu zagrebačke katedrale, kao i brojne druge značajne građevinske projekte.

Foto: hcpi

Prva humanitarna gala večer građevinara održana je u veljači 2023. u zagrebačkom Westinu, a cilj je bio prikupiti sredstva za Kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici, oštećenu nakon potresa 2020. godine. Na večeri je prikupljeno približno 200.000 eura za kupnju uređaja i potrepština, a okupljeno je više od 70 predstavnika građevinskih tvrtki i nadležnih institucija. Za glazbeni dio svečanosti bila je zadužena Klapa Intrade, koja je dodatno obogatila atmosferu večeri. Humanitarna inicijativa pokazala je visoku razinu društvene odgovornosti građevinske struke, a organizatori su bili tvrtka SPEGRA i Hrvatski centar za potresno inženjerstvo, uz podršku Građevinskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.

U veljači 2024. održano je drugo po redu izdanje. Događanje je okupilo ključne dionike sektora, a podržali su ga i četiri ministarstva, Hrvatska gospodarska komora te Hrvatska komora inženjera građevinarstva, a posebnu notu večeri dao je i dolazak izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, koji je donio dres hrvatske nogometne reprezentacije s njegovim potpisom, a koji je zatim prodan na aukciji za 8200 eura, dok je hrvatski tenisač Mate Pavić donio teniske rekete koji su prodani za približno 3.000 eura. Za glazbeni dio gala večeri bio je zadužen Gibonni, a tijekom večeri prikupljeno otprilike 244.000 eura za opremanje bolnice suvremenim aparatima, čime se izravno poboljšava liječenje najmlađih pacijenata. Humanitarna večer potvrdila je da građevinska struka, uz stručnost i zajedništvo, može stvarati stvarne, dugoročne promjene u društvu.

Foto: hcpi

Prošle godine ovaj događaj okupio je više od 300 uzvanika. A prikupljeno je više od 250.000 eura. Ova sredstva su donirana za transplantacijski program u KB Merkur, prepoznat po izvrsnim uspjesima u transplantaciji.

Večer je kombinirala humanitarni cilj s društvenim druženjem, svečanom večerom u Kristalnoj dvorani hotela Westin i glazbenim nastupom Klape „Sveti Juraj“ Hrvatske ratne mornarice, čime je dodatno naglašena zajednička snaga i solidarnost građevinske struke. Treća humanitarna gala večer građevinara posebno je obilježena nagradom za najuspješniji građevinski projekt u 2024. godini, koju su osvojili BINA Istra i izvođač Bouygues, čime je istaknuta izvrsnost i inovativnost u sektoru.

Foto: hcpi

Događaj je uključivao i aukciju sportskih predmeta, među kojima je kapica hrvatske vaterpolske reprezentacije prodana za 5.000 eura, a aukcija je uključivala i vaterpolsku loptu koju je osobno donio izbornik Ivica Tucak. Takvi jedinstveni momenti dodatno su podigli humanitarni karakter večeri, spajajući struku, sport i solidarnost za važan cilj.