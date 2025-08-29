HUP: Dug veledrogerijama premašio 730 mil. eura, upitna sigurna opskrba lijekovima

Dug hrvatskih bolnica prema veledrogerijama za isporučene lijekove i medicinske proizvode na dan 31. srpnja 2025. dosegnuo je više od 730 milijuna eura, od čega je više od 550 milijuna eura dospjelih i neplaćenih obveza, priopćila je Hrvatska udruga poslodavaca. Samo u srpnju je dug na mjesečnoj razini (u odnosu na lipanj) porastao za više od 68 milijuna eura, što je gotovo dvostruko više od prosječnog mjesečnog rasta duga u prvoj polovici godine. Dodaju da je takav trend rasta duga zabrinjavajući i neodrživ.

- Ovakav razvoj događaja iscrpio je kreditne limite veledrogerija kod banaka te je već sada upitna sigurna i redovita opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima. Posebno zabrinjavaju i izjave samih ravnatelja bolnica koji u medijima upozoravaju na financijsku neodrživost: "mnoge bolnice troše više na plaće od dozvoljenih limita, a nakon isplata zaposlenicima ostaje im tek minimalan iznos za pokriće ostalih troškova". U takvim okolnostima, pitanje je čime će bolnice plaćati lijekove i medicinske proizvode - stoji u priopćenju.

Dodaju da su veledrogerije do sada, unatoč sve većim problemima nelikvidnosti, činile sve kako bi zdravstveni sustav funkcionirao bez prekida. Međutim, već sada ozbiljno je ugrožena dostupnost lijekova i medicinskih proizvoda pacijentima u hrvatskim bolnicama.

- Produženi rokovi plaćanja i nesigurnost u izvršavanju ugovornih obveza dodatno urušavaju sustav i dovodi do prekida dostave lijekova i medicinskih proizvoda u bolnice. Unatoč razgovorima s Ministarstvom zdravstva, rješenje nije pronađeno, stoga veledrogerije apeliraju na Ministarstvo zdravstva i Vladu Republike Hrvatske da hitno reagira, i to: intervencijom od minimalno 500 milijuna eura, kako bi se odmah zaustavilo daljnje gomilanje duga, da se osiguraju zakonom propisani rokovi plaćanja prema veledrogerijama - zaključuju u priopćenju.