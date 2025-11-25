Obavijesti

UPOZORILI

HUP: Internet je pun ilegalne pirotehnike, nužne su snažnija regulacija prodaje i prevencija

Piše HINA,
HUP: Internet je pun ilegalne pirotehnike, nužne su snažnija regulacija prodaje i prevencija
Zagreb: U HUP-u održana konferencija “Zabavna pirotehnika – zakonski okvir i javna sigurnost” | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prošle je godine bilo 33 ozlijeđenih, uglavnom djece, često s težim ozljedama šaka i očiju

Teške ozljede djece i ilegalne internetske trgovine koje prodaju eksplozivne naprave najveći su rizici blagdanske sezone, upozorila je u utorak Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), zauzevši se za snažniju regulaciju prodaje pirotehnike, borbu protiv ilegalnog tržišta te prevenciju. Predstavnik HUP-ove Koordinacije distributera i prodavatelja pirotehnike Tihomir Sokolić rekao je da je internetska prodaja opasnih proizvoda najveći izazov legalnom tržištu, jer u Hrvatskoj naručena roba vrlo često nema deklaracije ni upute za uporabu, što značajno povećava rizik za korisnike.

"Preventiva je ključ svega. Ako se svi držimo osnovnih uputa, poput toga da se pirotehnika nikad, osim prskalica, ne drži u ruci, do većine ozljeda uopće ne bi došlo”, rekao je Sokolić.

Upozorio i na širenje "kućne izrade” improviziranih sredstava na društvenim mrežama. “To je izuzetno opasno, može doći do aktivacije i zbog statičkog naboja i o tome moramo stalno govoriti”, dodao je.

OPASNA IGRA Dijete bacalo petarde u Istri, mama zaradila prijavu. Evo koje kazne prijete zbog pirotehnike
Dijete bacalo petarde u Istri, mama zaradila prijavu. Evo koje kazne prijete zbog pirotehnike

Rješenje nije ni zabrana jer dovodi do još veće zloupotrebe. "Ako se ide u zabrane, bojim se da će sve otići u krivom smjeru”, rekao je Sokolić, dodajući da se problem može riješiti jedino dogovorom na razini EU-a.

Predstavnik Koordinacije Franjo Koletić upozorio je da se mladima preko stranih web-shopova više ne nude petarde, već eksplozivne naprave od 100 ili 200 grama eksplozivne smjese.

Najgore ozljede dolaze od ilegalnih sredstava

Prošle je godine bilo 33-oje ozlijeđenih, uglavnom djece, često s težim ozljedama šaka i očiju. "Nekoliko ih je ostalo s trajnim invaliditetom. Radi se o ozljedama nastalima uporabom ilegalne i neregulirane pirotehnike te kombiniranjem više sredstava u jedno", upozorio je dječji kirurg Zoran Barčot iz Klinike za dječje bolesti Zagreb.

“Djeca nam dolaze s razorenim šakama, gubitkom prstiju, razderanim tkivom, a ponekad i gubitkom vida i sluha. To nisu posjekotine nego ozljede kakve vidimo kod profesionalnih eksplozija".

DOBIT ĆE I PREKRŠAJNI NALOG Užas kod Vrbovca: Dimna bomba eksplodirala mladiću u lice, hitno prevezen u bolnicu
Užas kod Vrbovca: Dimna bomba eksplodirala mladiću u lice, hitno prevezen u bolnicu

Najteže ozljede gotovo su uvijek posljedica ilegalnih sredstava. "Roditelji često nisu svjesni da djeca u rukama drže male improvizirane bombe. Sto grama eksplozivne smjese dovoljno je da u djeliću sekunde amputira prste"., kazao je Barčot. 

Dodatni problem stiže s interneta jer TikTok izazovi i sadržaji, često napravljeni umjetnom inteligencijom, potiču djecu na opasne eksperimente. Naglasio je kako bi pozitivne poruke stoga trebalo plasirati upravo na društvenim mrežama. 

Načelnik Sektora za inspekcijske poslove MUP-a Nikola Turkalj istaknuo je da je hrvatsko legalno tržište strogo regulirano i među bolje uređenima u EU-u.

"Sva pirotehnika koja se uvozi mora imati CE oznaku i odobrenje MUP-a. Prodavači prolaze provjere i dodatne obuke, a prodavaonice moraju zadovoljiti stroge sigurnosne uvjete", rekao je.

Podsjetio je da su u Hrvatskoj sve petarde zabranjene već pet godina te da se legalno mogu kupiti samo F1 sredstva tijekom cijele godine, te F2 i F3 od 15. prosinca do 1. siječnja, i to isključivo za punoljetne osobe.

"Ovo što vidimo na internetu – to više nije pirotehnika, to su eksplozivne naprave. Tko to nabavlja i izrađuje, izlaže sebe i druge smrtnom riziku", upozorio je Turkalj.

