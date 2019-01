HUP: 'Ne nasjedajte na lažne uplatnice za upis u e-registar'

Na adrese brojnih hrvatskih obrta posljednjih mjeseci stigla je uplatnica iz tvrtke Dora savjetovanje za upis u Registar gospodarstvenika u iznosu 295 kuna. Na uplatnici stoji kako obrti imaju tjedan dana platiti naknadu jer će nakon toga ona biti dvostruko veća.

- Radi se o očekivanju ovog poduzeća kako će korištenje administrativnog jezika s jedne strane te nedovoljna upućenost poduzetnika, s druge strane, polučiti rezultat - neka će poduzeća „nasjesti“ na ovu ponudu - kažu u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP).

Foto: 24sata/24sata Dodaju kako usluga uvrštenja u bazu poduzeća postoji već odavna, no na našem se tržištu time bave renomirane tvrtke i one ne oglašavaju ovu uslugu na način kao što je to kod slučaja tvrtke Dora savjetovanje sa sjedištem u Savskoj ulici u Zagrebu.

HUP upozorava da trgovačka društva i obrti imaju obavezu članstva svojim pripadajućim komorama; Gospodarskoj i Obrtničkoj, te su dužni plaćati članarinu, pa tako i ulaze u registre, no naglašavaju:

- Ukupno u Hrvatskoj postoji još oko 40-tak strukovnih komora, pa moguće da i takva brojnost može stvoriti percepciju kako se i ovdje radi o nekom registru propisanim zakonom.

U Dora savjetovanju nitko nam se nije javio na telefonske pozive.

Tema: Hrvatska